진주시, '미래 항공 기체(AAV) 실증센터' 건립…미래 항공산업 선점 본격화

오는 4월 건축공사 준공…연말 본격 운영 계획

KAI 회전익 비행센터 연계, 연구개발·지상·비행시험 통합 실증체계 구축



경남 진주시가 미래 항공산업의 핵심 인프라인 '미래 항공 기체(AAV) 실증센터' 건립이 마무리 단계에 들어서면서 대한민국 AAV 산업을 선도하는 거점 도시로의 도약을 본격화하고 있다.

진주시는 이반성면 가산 일반산업단지에 조성 중인 '미래 항공 기체(AAV) 실증센터'가 오는 4월 건축 공사를 완료할 예정이라고 밝혔다.

이 실증센터는 이후 장비 성능 점검과 안정화 과정을 거쳐 올해 말부터 본격적인 운영에 들어갈 계획이다.

진주시 미래항공기체(AAV) 실증센터 조감도

'미래 항공 기체(AAV) 실증센터'의 최대 강점은 인접한 'KAI 회전익 비행센터'와의 유기적인 연계에 있다. 시는 최근 실증센터와 회전익 비행센터 활주로를 잇는 유도로 설치를 완료했다.

이러한 물리적 연결로 AAV 기체 및 부품의 연구개발부터 지상 시험, 비행시험에 이르는 전 과정을 한곳에서 수행할 수 있는 체계가 마련됐다. 이는 기업들의 시험 장소 이동의 번거로움을 해소하고, 개발 기간의 단축과 비용 절감이라는 실질적인 혜택으로 이어질 전망이다.

센터 내부에는 '분산 전기추진시스템' 등 AAV의 핵심 기술 검증을 위한 최첨단 시험 장비가 구축된다. 시는 전문 기관인 경남테크노파크와 협력해 관련 기업들에 고도화한 기술 지원과 체계적인 시험 서비스를 제공할 계획이다.

또한 진주시는 실증센터를 중심으로 관련 기업과 연구 기관을 적극적으로 유치하는 한편, 향후 상용화 단계에서 필수적인 기체의 안전성 평가 시설을 추가로 구축할 예정이다. 이를 통해 연구·실증·검증 기능이 유기적으로 연결되는 미래 항공산업 기반을 단계적으로 완성한다는 구상이다.

시는 이러한 핵심 시설들의 집적으로 가산 일반산업단지를 미래 항공 기체의 생산기지로 구축할 방침이다. 이는 지역경제 성장과 일자리 창출을 도모함은 물론, 그동안 서부 경남에 부족했던 미래산업 인프라를 확충하고 유망 신산업이 지역에 정착하는 중요한 전환점이 될 것으로 기대된다.

진주시 관계자는 "미래 항공 기체(AAV) 실증센터가 본격 가동되면 KAI 회전익 비행센터와 시너지를 발휘해 미래 항공산업의 생태계를 더욱 견고히 다지는 계기가 될 것"이라며, "관련 기업들이 안정적으로 연구와 생산에 전념할 수 있는 환경을 조성해 미래 항공산업이 지역의 핵심 전략 산업으로 안착할 수 있도록 지원에 최선을 다하겠다"라고 밝혔다.





영남취재본부 최순경 기자 tkv0122@asiae.co.kr



