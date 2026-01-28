중랑구, 설 앞두고 중랑사랑·땡겨요상품권 63억 발행

서울 중랑구(구청장 류경기)가 설 명절을 앞두고 다음 달 3~4일 총 63억원 규모의 지역상품권을 발행한다.

중랑사랑상품권은 60억원 규모로 2월 4일 오후 1시부터 서울페이플러스 앱에서 5% 할인 판매된다. 1인당 구매 한도는 50만원이며, 사용기한은 구매일로부터 5년이다. 전통시장과 음식점 등 지역 내 가맹점 8200여 곳에서 사용할 수 있다. 연말정산 시 30% 소득공제 혜택이 적용된다.

중랑땡겨요상품권은 3억원 규모로 2월 3일 오전 10시부터 15% 할인 판매된다. 1인당 구매 한도는 20만원이며, 사용기한은 구매일로부터 1년이다. 공공배달앱 '서울배달플러스(+) 땡겨요'에서 결제 시 5% 페이백과 2만5000원 이상 주문 시 2000원 할인쿠폰이 추가 제공된다. 마찬가지로 연말정산 시 동일한 소득공제가 적용된다.

류경기 중랑구청장은 "중랑사랑상품권 및 중랑땡겨요상품권 발행이 구민의 장바구니 부담과 소상공인의 경영 부담을 덜어주길 기대한다"며 "앞으로도 지역 경제 전반에 온기를 전할 수 있는 다양한 정책들을 추진해 나가겠다"고 말했다.





