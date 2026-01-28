본문 바로가기
Dim영역
사회
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

지역

중랑구, 설 앞두고 중랑사랑·땡겨요상품권 63억 발행

김민진기자

입력2026.01.28 07:35

시계아이콘00분 26초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

서울 중랑구(구청장 류경기)가 설 명절을 앞두고 다음 달 3~4일 총 63억원 규모의 지역상품권을 발행한다.

중랑구청 전경. 중랑구 제공.

중랑구청 전경. 중랑구 제공.

AD
원본보기 아이콘

중랑사랑상품권은 60억원 규모로 2월 4일 오후 1시부터 서울페이플러스 앱에서 5% 할인 판매된다. 1인당 구매 한도는 50만원이며, 사용기한은 구매일로부터 5년이다. 전통시장과 음식점 등 지역 내 가맹점 8200여 곳에서 사용할 수 있다. 연말정산 시 30% 소득공제 혜택이 적용된다.


중랑땡겨요상품권은 3억원 규모로 2월 3일 오전 10시부터 15% 할인 판매된다. 1인당 구매 한도는 20만원이며, 사용기한은 구매일로부터 1년이다. 공공배달앱 '서울배달플러스(+) 땡겨요'에서 결제 시 5% 페이백과 2만5000원 이상 주문 시 2000원 할인쿠폰이 추가 제공된다. 마찬가지로 연말정산 시 동일한 소득공제가 적용된다.

류경기 중랑구청장은 "중랑사랑상품권 및 중랑땡겨요상품권 발행이 구민의 장바구니 부담과 소상공인의 경영 부담을 덜어주길 기대한다"며 "앞으로도 지역 경제 전반에 온기를 전할 수 있는 다양한 정책들을 추진해 나가겠다"고 말했다.





김민진 기자 enter@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

美 강타한 추위에 비트코인 난리났다…전력량 폭주하자 이게 무슨 일?[비트코인 지금] 美 강타한 추위에 비트코인 난리났다…전력량 폭주... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

이재용 회장이 선택한 음료 "또 품절되겠네"

세계 경제 흔드는 'BTS 노믹스'…이례적 외교 친서까지

반주로 매일 '맥주 2잔' 마셨을 뿐인데…대장암·직장암 위험 증가

"저도 호남 사람" 호소하던 한덕수, 여수 명예시민 자격 취소된다

시민 총 쏜 美ICE가 동계올림픽에? '화들짝' 이탈리아 "제발 오지 마"

이사비 얹어준다는 집주인에…세입자 "안 나갑니다"

핵 없는 한국 군사력 세계 5위

새로운 이슈 보기