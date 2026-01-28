김윤철 합천군수, 군민과의 대화 통해 현안 해결 의지 다져

도로·교통·농업·복지 등 생활 밀착형 의견 활발

경남 합천군은 지난 1월 20일부터 27일까지 17개 읍·면을 순회하며 진행한 「2026 군민과의 대화」를 군민들의 적극적인 참여와 따뜻한 호응 속에 마무리했다.

군민과의 대화는 읍·면별 군정 운영 방향 설명을 시작으로 지역 현안에 대한 질의응답과 자유로운 의견 제시 방식으로 진행됐으며, 도로·교통 개선, 생활 인프라 개선, 농업·농촌 지원 및 복지 서비스 확대 등 군민 생활과 밀접한 분야에 대한 다양한 의견이 쏟아졌다.

김윤철 합천군수 덕곡면민 과의 대화 현장 사진 AD 원본보기 아이콘

이번 군민과의 대화에는 총 1700여 명의 군민이 참석했으며, 주요 건의 사항은 농업·농촌 분야, 소규모 사업 분야, 안전 분야, 주민편의 분야 등 서면 건의 266건, 현장 건의 486건 등 총 752여 건의 다양한 건의 사항과 의견이 제시되었으며 군정 전반에 대한 군민들의 높은 관심을 확인하는 자리가 됐다.

합천군은 현장에서 제시된 건의 사항에 대해 군수가 직접 답변자로 나서 지역발전과 현안 사업에 대해 가감 없이 대화를 나누며 열띤 담론의 장을 만들었으며, 제안된 의견의 시급성과 타당성을 담당 부서를 통해 면밀히 검토하여 사업 우선순위에 따라 군정에 반영하고, 처리 결과를 주민들에게 개별 안내할 계획이다.

김윤철 군수는 "이번 군민과의 대화를 통해 많은 군민께서 군정에 대한 다양한 의견을 주셨다"며 "소중한 건의 사항 하나하나를 꼼꼼히 살펴 군민이 체감할 수 있는 변화로 이어질 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.

한편, 합천군은 이번 군민과의 대화를 통해 접수된 건의 사항을 체계적으로 관리하고, 추진 상황과 처리 결과를 지속해서 공유함으로써 군민과의 신뢰를 바탕으로 한 위민일심(爲民一心) 행정을 이어갈 계획이다.





영남취재본부 최순경 기자 tkv0122@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>