사회
강서구, 설 명절 앞두고 강서사랑상품권 등 154억 발행

김민진기자

입력2026.01.28 07:20

10% 할인 강서사랑상품권 150억
땡겨요상품권 최대 28% 할인

서울 강서구(구청장 진교훈)가 설 명절을 앞두고 강서사랑상품권 150억원과 땡겨요상품권 4억원을 발행한다. 강서사랑상품권은 오프라인 매장에서, 땡겨요상품권은 온라인 배달앱 전용으로 사용할 수 있다.

강서사랑상품권 발행 포스터. 강서구 제공.

강서사랑상품권 발행 포스터. 강서구 제공.

강서사랑상품권은 다음 달 6일 오후 2시 발행된다. 국비 지원이 종료됐지만 구 예산을 투입해 10% 할인율을 그대로 유지한다. 할인 방식은 선할인 5%와 페이백 5%로 개편됐다.


발행 방식도 달라진다. 매월 소규모 발행으로 조기 매진됐던 불편을 해소하기 위해 올해부터 분기별 평균 100억원씩 발행한다. 1분기는 설 명절 소비 증가를 고려해 150억원으로 확대했다. 1인당 50만원까지 구매할 수 있으며, 구내 음식점·미용실·약국·편의점 등 약 1만3000개 가맹점에서 사용 가능하다.

땡겨요상품권은 다음 달 3일 오전 10시 발행된다. 구매 시 15% 즉시 할인과 5% 페이백이 제공된다. 올해부터 2만5000원 이상 주문 시 2000원 할인 쿠폰이 추가돼 최대 28% 할인 효과를 누릴 수 있다. 1인당 20만원까지 구매 가능하며, 공공배달앱 '땡겨요'에서 결제수단으로 선택해 사용하면 된다.


두 상품권 모두 전용 앱 '서울페이플러스'에서 구매할 수 있다. 판매는 조기 마감될 수 있다.




김민진 기자 enter@asiae.co.kr
