사회
경기도, 저소득층 전세금 대출보증·이자 지원…1월28일부터 신청

이영규기자

입력2026.01.28 07:13

경기도가 저소득층 전세금 대출 보증 및 이자 지원 사업을 펼치기로 하고 28일부터 신청을 받는다.


전세금 대출 보증 및 이자 지원은 전세자금 마련에 어려움을 겪는 저소득층의 주거 안정을 위해 경기도와 한국주택금융공사, NH농협은행이 협약을 체결해 추진하는 사업이다.

지원 대상은 기초생활수급자, 차상위계층, 중증장애인 등 저소득층으로, 대출 한도는 4500만원 이내다. 대출 실행 시 발생하는 대출보증료와 최대 4년간 대출 이자(연 최대 4%)를 지원한다.


2019년부터 시작된 이 사업은 지난해까지 7년 동안 총 7511호를 지원했다.


경기도청

경기도는 올해 총 500호 규모의 신규대출자를 지원할 계획이다. 기존 대출자에 대해서도 이자 지원이 중단 없이 이어질 수 있도록 관리할 계획이다.

신규 대출 신청을 희망하는 도민은 주소지 관할 시군 읍·면·동 행정복지센터 또는 NH농협은행 중앙회를 방문해 신청할 수 있다. 단위농협 및 지역농협에서는 신청받지 않기 때문에 방문 전에 확인해야 한다.


김태수 경기도 주택정책과장은 "전세금 마련에 어려움을 겪는 저소득층 도민들이 이번 사업을 통해 주거비 부담을 덜고 안정적인 주거 환경을 유지할 수 있기를 기대한다"며 "앞으로도 주거 취약계층을 위한 실효성 있는 주거복지 정책을 지속적으로 확대해 나가겠다"고 말했다.





이영규 기자 fortune@asiae.co.kr
