정부, 인천·경기 연안 44년 만에 야간조업 허용

서울 면적 4배 어장 열려

연 3100t 추가 어획·136억 소득 효과

서울 면적의 4배에 달하는 인천·경기 연안 해역에서 44년 만에 야간 조업이 가능해진다.

해양수산부는 인천과 경기도 어업인의 조업 환경 개선을 위해 해당 해역의 야간 조업 및 항행을 제한해온 '인천광역시 해역 일시적 조업 또는 항행 제한 공고'를 개정했다고 28일 밝혔다.

야간 조업 제한은 1982년 도입됐다. 초치도·팔미도 등 인천·경기 해역 일부 어장은 당시 국가 안전보장과 질서 유지를 이유로 '어선안전조업법'에 따라 야간 항행과 조업이 금지돼 왔다. 출항지에서 조업지까지 최대 5시간이 걸리는 데다 일출부터 일몰까지로 제한된 조업 시간 탓에 어업인들은 조업 효율 저하를 지속적으로 호소해왔다.

정부는 지자체 및 관계기관 협의와 의견 수렴을 거쳐 공고를 개정했다. 이에 따라 안전관리 계획을 제출한 인천시 및 경기도 선적 어선에 한해 37도 30분 이남 서해 해역에서 꽃게 성어기(3~6월) 동안 야간 항행과 조업이 허용된다. 그 이북 일부 구간은 기존 조업 제한이 유지된다. 올해 시범 운영 후 평가 절차를 거쳐 본격 추진될 예정이다.

야간 조업 해제에 따라 약 2399㎢ 규모의 어장이 추가로 확보되며 약 900척의 어선이 연간 약 3100t의 수산물을 추가 어획해 136억원의 소득 증가가 기대된다.

김성범 해양수산부 장관 직무대행은 "접경 수역에서 조업하는 인천·경기 어업인은 오랜 기간 국가안보상의 이유로 활동에 제약을 받아 왔다"며 "이번 규제 개선이 지역 경제 활성화에도 기여할 것"이라고 말했다. 이어 "국방부·해양경찰청 등 관계기관과 지속 협의해 접경해역 조업 여건을 개선하겠다"고 덧붙였다.





세종=강나훔 기자 nahum@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>