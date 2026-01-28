美폭력진압 논란 속…"애리조나서 이민당국 총격에 1명 중태"

美애리조나 국경 인근서 사건 발생

보안관실 대변인 "美국경순찰대 연루"

미네소타주 총격 사망 후 사흘만

지난 27일(현지시간 )미국 미네소타주 미니애폴리스에서 한 남성이 연방 이민 당국 요원들에게 체포되는 것을 피하기 위해 수갑을 찬 채 달리고 있다. AP연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

미국 애리조나주 국경 지대에서 연방 이민단속 요원의 총격으로 1명이 중태에 빠지는 사건이 발생했다고 미 언론이 27일(현지시간) 전했다. 미네소타주에서 30대 미국인 남성이 연방 요원의 총에 맞아 사망한 지 불과 사흘만이다.

미 NBC 방송과 지역방송 KVOA에 따르면 이날 오전 7시 30분께 애리조나주의 남부 국경 지대인 피마 카운티에서 사람 1명이 총격을 받아 중태에 빠졌다. 피마 카운티 보안관실 대변인은 이 총격에 미 국경순찰대(USBP)가 연루돼 있다고 밝혔다.

현재 부상자의 신원과 사건 발생 경위 등 자세한 내용은 확인되지 않았으며, 부상자는 현장에서 응급처치받은 뒤 의료 헬기로 인근 병원에 이송됐다. 현장에는 국경순찰대원들이 있었다고 KVOA는 전했다. 피마 카운티 보안관실과 미 연방수사국(FBI)은 이 사건을 조사 중이다.

이번 총격 사건은 지난 24일 미네소타주 미니애폴리스에서 국경순찰대 요원이 30대 미국인 알렉스 프레티를 사살한 지 불과 사흘 만에, 지난 7일 이민세관단속국(ICE) 요원이 30대 미국인 여성 르네 굿을 사살한 지 약 3주 만에 발생했다. 프레티와 굿의 사망은 미국 전역에서 격렬한 시위를 촉발했으며, 미 국토안보부(DHS)와 도널드 트럼프 행정부의 이민 단속 정책에 대한 거센 비판을 불러일으켰다.

미 일간 워싱턴포스트(WP)는 작년 7월 이후 국토안보부 산하 연방 요원이 체포 작전 과정에서 총을 발사하거나 자신들에 반대하는 시위 참가자에게 발사한 경우 등 총 16차례 총격이 있었다고 이날 보도했다. 보도에 따르면 미국 시민 4명을 포함해 최소 10명이 총에 맞았고, 그중 3명이 목숨을 잃었다. 이들 사건과 관련해 ICE나 국경순찰대 등 소속 요원이 형사 기소되거나, 징계를 받은 사람은 한 명도 없는 것으로 파악됐다.

조 바이든 전 미국 대통령도 이날 트럼프 행정부의 이민 단속 및 시위 진압을 공개적으로 비판했다. 그는 자신의 엑스(X·옛 트위터)에 올린 글에서 "지난 한 달간 미니애폴리스에서 벌어진 일은 미국인으로서 우리의 가장 기본적 가치를 배반하는 것"이라며 "우리는 거리에서 우리 시민을 총살하는 나라가 아니다. 우리는 헌법적 권리를 행사한다고 우리 시민을 잔혹하게 다루는 나라가 아니다"라고 강조했다.





차민영 기자 blooming@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>