[속보]트럼프, 韓 관세 인상 질문에 "한국과 함께 해결책 마련"

차민영기자

입력2026.01.28 06:46

수정2026.01.28 06:47

[속보]트럼프, 韓 관세 인상 질문에 "한국과 함께 해결책 마련"
도널드 트럼프 미국 대통령이 27일(현지시간) 자신이 전날 밝힌 한국산 제품 관세 인상 방침과 관련해 "한국과 함께 해결책을 마련할 것"이라고 말했다.





차민영 기자 blooming@asiae.co.kr
