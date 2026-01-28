美날아간 고려아연 최윤범 "핵심광물 채굴국과 적극 협력해야"

애틀랜틱카운슬 대담서 발언

핵심광물 가공 부문 지배한 中

美, 채굴국 협력으로 상쇄 가능

미국이 핵심광물 공급망에서 중국의 지배력을 상쇄하려면 핵심광물 가공뿐만 아니라 채굴 분야에서 다른 나라와 협력을 확대할 필요가 있다고 고려아연 고려아연 010130 | 코스피 증권정보 현재가 1,831,000 전일대비 24,000 등락률 +1.33% 거래량 69,021 전일가 1,807,000 2026.01.27 15:30 기준 관련기사 트럼프 이겨낸 韓증시, '오천피·천스닥' 시대 활짝[특징주]고려아연, 美 제련소 건설·희토류 협력 기대감에 주가 급등[단독]고려아연, 온산에 200㎿ 발전소 추가 건설…'트로이카 드라이브' 가속 전 종목 시세 보기 close 의 최윤범 회장이 제언했다.

최 회장은 27일(현지시간) 워싱턴 D.C.의 싱크탱크 애틀랜틱카운슬과의 대담에서 "미국이 핵심광물 분야에서 중국의 지배력에 대항하거나 상쇄하기 위해 (핵심광물 공급망의) 완전한 장악이 필요한 것은 아니다"라며 이같이 말했다.

최 회장은 "핵심광물의 가공에만 집착하지 말라"면서 중국이 주요 핵심광물의 가공을 지배하고 있지만, 채굴 단계에서는 인도네시아, 콩고, 인도 등 입지가 탄탄한 다른 나라들이 있다고 설명했다.

그는 채굴 국가들이 경제의 상당 부분을 핵심광물 생산에 의존하고 있기 때문에 중국의 시장 지배를 부담으로 여길 수 있다면서 미국이 적극적으로 협력 손길을 내밀어야 한다는 설명도 덧붙였다.

최 회장은 중국이 인공지능(AI)과 로봇 등 전략산업에 중요한 핵심광물 지배력을 확장하기 위해 수익성 등 시장원리를 무시하며 규모를 적극적으로 키워왔다고 설명하고서는 "중국의 지배력은 더 강화되고, 다른 나라들은 약해질 것"이라고 관측했다.

최 회장은 고려아연과 미국과의 핵심광물 협력을 긍정적으로 전망했다. 앞서 고려아연은 미국 테네시주 클락스빌에 65만㎡ 규모의 비철금속 제련소를 건설해 2029년부터 핵심광물 11종을 생산할 계획이다. 총투자액이 10조9500억원(약 74억3200만달러)으로 예상되는 가운데 핵심광물 자급력 강화를 추진해온 미국 정부가 지분 투자와 금융 지원을 통해 파트너로 참여한다.

최 회장은 이 투자를 미국 정부는 핵심광물 11종을 확보하고, 고려아연은 성장과 미국 시장 진출 측면에서 "퀀텀 리프(quantum leap·획기적인 도약)"를 하게 되는 "호혜적인 결정"이라고 설명했다. 그러면서 미국이 핵심광물 분야에서 파트너 국가들과 연합을 구성하려면 이 같은 양자 투자 협력을 더 추진해야 할 것이라고 말했다.

한편, 최 회장은 지난 19일부터 23일까지 열린 세계경제포럼(WEF·다보스포럼)에 참석해 '핵심광물 분야의 전략적 파트너십과 투자'를 주제로 한 세션에서 공식 연사로 나선 바 있다. 그는 이 자리에서 차세대 산업의 지속 가능한 성장을 위해 핵심광물 공급망을 특정 지역 의존 구조에서 벗어나, 장기 수요를 전제로 한 통합·안정적 산업 시스템으로 재편해야 한다고 강조했다.





차민영 기자 blooming@asiae.co.kr



