[단독]한솔제지 대표, 제지업계 첫 '중처법 위반' 檢 송치

지난해 12월 9일, 기소 의견 송치

李 정부 강경 기조에 고강도 수사

한 대표 경영 안정성 변수 불가피

한경록 한솔제지 대표가 지난해 대전 신탄진공장에서 발생한 근로자 사망 사고와 관련해 중대재해처벌법 위반 혐의로 검찰에 송치됐다. 한 대표는 지난해 초 실적 악화와 제지 업계의 구조적 불황을 극복할 적임자로 낙점됐으나, 취임 1년 만에 중대한 사법 리스크에 직면하게 됐다.

한솔제지 대전 대덕구 신탄진공장 전경.

28일 관련 업계에 따르면 고용노동부 대전지청은 지난해 12월 한 대표를 검찰에 기소 의견으로 송치했다. 한 대표는 지난해 7월, 30대 근로자 A씨가 교반기 투입구에 떨어져 숨진 사고와 관련해 공장 내부에 안전보건관리 체계를 제대로 구축하지 않았다는 혐의를 받고 있다. 사건을 넘겨받은 대전지검은 수사 기록을 검토해 최종 기소 여부를 판단할 계획이다.

그간 제지 업계에서는 대형 설비로 인한 끼임·추락 등의 산업재해가 반복해 발생했으나, 대부분 내사 종결돼 실제 중처법 위반 혐의로 검찰에 송치되거나 기소돼 처벌받은 사례는 없었다. 이번 송치는 수사 당국이 제지업계의 근로자 안전사고에 대한 총괄 경영자의 책임을 인정한 첫 사례로, 업계 전반의 안전 관리 체계와 문화에 적지 않은 영향을 미칠 수 있단 평가다.

이재명 정부 출범 이후 '산업재해 무관용 원칙' 기조가 이어지면서 제지 업계의 안전 관리 부담도 한층 커졌다는 분석이다. 지난해 7월, 이 대통령이 국무회의를 통해 산업재해 재발 방지를 거듭 강조한 이후, 경찰과 노동부는 서울 한솔제지 본사와 대전 신탄진공장을 대상으로 압수수색에 나서는 등 수사 강도를 높여왔다.

한 대표가 기소되면 실적 반등과 체질 개선을 위한 한솔제지의 경영 전략에도 차질이 빚어질 수 있다는 분석이다. 한 대표는 조동길 한솔그룹 회장의 맏사위로, 2014년 한솔그룹에 입사해 한솔제지 인쇄·감열지 사업본부장 등 핵심 보직을 두루 거쳤다.

한솔제지는 사고 발생 이후 안전 부문 대표를 신설하고 최고안전책임자(CSO)를 대표이사급으로 격상하는 등 내부 안전 체계를 전면적으로 개편한다는 방침이다. 현재 안전 부문 대표에는 고민혁 한솔홀딩스 인사지원실장이 내정된 상태다. 한솔제지 관계자는 "그간 제지사업과 환경사업으로 나뉘어있던 안전 관리 체계를 일원화하고 관련 의사 결정의 일관성을 확보했다"며 "안전을 기업 경영의 핵심 가치로 삼겠다는 의지를 반영했다"고 설명했다.





이서희 기자 dawn@asiae.co.kr



