경제
기업 체감경기 석달만에 악화…제조업·비제조업 희비 교차 [3분 브리프]

입력2026.01.28 08:00

00분 42초 소요
 뉴스듣기

[한 눈에 읽기]
①기업 체감경기 석달만에 악화…서비스업 등 비제조업 부진
②계란 수급 불안에 긴급 수입…미국산 신선란 이달 말 공급
③산업부, 산업혁신기반구축에 2685억…AI 기반 제조 혁신 가속

MARKET INDEX : Year to date
○미 뉴욕증시 빅테크 실적 기대 고조

○S&P 장중 사상 최고치 마감

○다우는 보험주 쇼크에 하락

Top3 NEWS
■ "수출 대기업만 웃었다" 기업 체감경기, 석 달 만에 하락 전환
○1월 전 산업 기업심리지수(CBSI) 94.0…0.2P↓
○"수출 확대" 제조업 개선에도…비제조업 악화 결과
○제조업 내에서도 대기업·중소기업 격차 10.0P…2023년 9월 이후 최대
■ 식탁 압박하는 에그플레이션…미국산 신선란 해법될까?
○AI 확산에 계란값 고공행진
○설 앞두고 미국산 224만개 수입
○가격 안정 효과·지속성은 물음표
■ 정부, AI 기반 제조혁신 지원에 2685억 투입
○산업혁신기반구축사업 시행
○28개 신규과제 선정·공유형 연구공간 의무화
○M.AX 중심 제조 AI 인프라 고도화
그래픽 뉴스 : "한국은 미·중과 다른 AI 전략으로 가야"…WEF가 평가한 한국의 AI
○세계경제포럼 보고서

○"미·중처럼 전 영역 장악은 한계"

○"하드웨어 강점 위에 모델·서비스 확장 중요"

the Chart : "더 늦기 전에 사자" 사람들 '우르르'…불티나게 팔리는 골드바·골드뱅킹
○5대은행 이달 골드바 판매액, 전월比 2배 이상 폭증

○골드뱅킹 잔액도 2조원 넘겨

○"올인 투자 조심해야"

오늘 핵심 일정

국내


해외

00:00 미국 CB 소비자신뢰지수(1월)

01:00 미국 모기지 시장지수

04:00 미국 대통령 트럼프 연설

06:30 미국 미국석유협회(API) 주간 원유 재고

08:50 일본 통화정책회의록

09:30 호주 소비자물가지수(YoY) (4분기)

16:00 독일 GfK 소비자동향(2월)

19:30 독일 10년물 Bund 국채 입찰

21:00 미국 모기지 재융자지수

22:30 미국 대통령 트럼프 연설

23:45 캐나다 금리 결정

23:45 캐나다중앙은행 통화정책 보고서

◇점심&퇴근길 날씨
○최저기온 -10℃(2) ｜최고기온 : -2℃(0℃)
○강수확률 오전 0%｜오후 0%
○미세먼지 오전 좋음｜오후 좋음
3분이면 OK, 꼭 필요한 시간-가성비 경제뉴스. 매일 8시 발행.




<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

