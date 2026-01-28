정부광고 집행 내역 연 1회→매월 공개…투명성 강화

문화체육관광부가 그동안 연 1회 공개해 온 정부광고 집행 내역을 앞으로는 매월 공개하는 방식으로 전환한다.

문체부는 오는 30일부터 정부광고 통합지원시스템 누리집을 통해 매월 말 직전월 정부광고 집행 내역을 공개하겠다고 28일 밝혔다. 정부광고 투명성 강화를 위한 조치로, 지난해 8월과 12월 국무회의에서 논의된 정부 홍보 효율화 방안의 주요 이행 과제 중 하나다.

문체부는 2018년 '정부광고법' 시행 이후 3개년(2019~2021년) 정부광고 집행 내역을 2022년에 처음 공개했다. 이후 매년 6월 직전년도 집행 내역을 연 단위로 공개해왔으나, 앞으로는 공개 주기를 월 단위로 대폭 단축한다. 이에 따라 오는 1월 30일에는 직전월인 지난해 12월을 포함한 2025년 정부광고 집행 내역을 우선 공개하고, 2월부터는 매월 말 직전월(2월 기준 1월) 집행 내역을 순차적으로 공개할 예정이다.

정부광고 집행 내역 공개 페이지 [제공= 문화체육관광부] AD 원본보기 아이콘

국민의 자료 열람과 활용 편의성도 함께 개선했다. 기존에는 정부광고 집행 내역을 확인하기 위해 누리집 내 여러 단계를 거쳐야 했으나, 앞으로는 첫 화면에 마련된 전용 배너를 클릭하면 바로 관련 데이터에 접근할 수 있다. 회원 가입이나 로그인 없이 누구나 자유롭게 정부광고 집행 현황을 확인할 수 있도록 했다.

아울러 단순한 집계표 나열 방식에서 벗어나 국민이 보다 직관적으로 데이터를 이해할 수 있도록 '쉽게 보는 통계' 메뉴를 신설하고, 시각화 자료도 제공한다. 그동안 별도 상세 검색을 통해서만 확인할 수 있었던 중앙부처의 매체 유형별 광고 집행액 등 기관별 세부 현황도 한눈에 볼 수 있도록 요약해 제공한다.

문체부 정책 담당자는 "정부광고 집행 내역의 월별 공개는 기관별 홍보 예산 집행에 대한 국민의 감시를 강화하는 계기가 될 것"이라며 "중앙부처와 지방자치단체, 공공기관이 정부광고 예산을 보다 효율적이고 투명하게 집행하도록 유도하겠다"고 밝혔다.





박병희 기자 nut@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>