설 대목 앞두고 전통시장 ‘안전 방패’

의성군, 염매시장서 유관기관 합동점검

재난 취약요소 선제 차단

설 명절을 앞두고 전통시장 안전관리 강화에 나섰다. 의성군은 지난 26일 염매시장에서 군민과 귀성객이 안심하고 이용할 수 있도록 유관기관 합동 안전 점검을 실시했다.

이번 점검에는 의성군을 비롯해 의성소방서, 한국전기안전공사, 한국가스안전공사 등 4개 기관이 참여해 총 11명으로 합동 점검반을 구성했다.

점검반은 소방·전기·가스 시설과 시장 내 주요 시설물 전반을 대상으로 화재 및 사고 위험 요인을 집중적으로 점검하며, 명절 대목을 앞둔 안전 사각지대 해소에 주력했다.

세부적으로는 소방시설 관리 상태와 전기 설비로 인한 화재 위험 요소, 가스 배관 및 가스용기 안전관리 상태, 시설물 노후도와 주요 설비의 정상 작동 여부 등을 꼼꼼히 확인했다. 현장에서 즉시 개선이 가능한 사항은 곧바로 시정했으며, 추가 보완이 필요한 사항은 상인회에 통보해 신속한 개선을 요청했다.

김주수 의성군수는 "설 명절을 앞두고 실시한 이번 합동 안전 점검을 통해 전통시장 내 잠재적 위험 요소를 사전에 점검·보완했다"며 "앞으로도 소방·전기·가스 시설에 대한 주기적인 점검을 통해 군민과 방문객 모두가 안심하고 찾을 수 있는 안전한 전통시장 환경을 조성해 나가겠다"고 말했다.

명절을 앞둔 전통시장은 인파와 화기 사용이 겹치며 사고 위험이 커지는 공간이다. 의성군의 이번 합동 점검은 '사후 대응'이 아닌 '사전 예방'에 초점을 맞춘 행정으로, 안전을 기반으로 한 지역 상권 신뢰 회복과 명절 특수 활성화로 이어질지 주목된다.





