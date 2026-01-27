[포토] 이해찬 전 총리 빈소 찾은 주호영 국회부의장

주호영 국회부의장이 27일 서울 종로구 서울대학교병원 장례식장에 마련된 고 이해찬 전 국무총리의 빈소를 조문하고 있다.







