구윤철 부총리 겸 재정경제부 장관이 27일 서울 종로구 서울대학교병원 장례식장에 마련된 고 이해찬 전 국무총리의 빈소를 조문하고 있다.
[포토] 이해찬 전 총리 빈소 찾은 구윤철 부총리
2026년 01월 27일(화)
