[내일 날씨]"따뜻하게 입고 가세요"…중부 -10도 안팎 강추위

박준이기자

입력2026.01.27 20:35

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

아침 최저기온 -16~-3도
대기 매우 건조, 화재 주의
미세먼지 농도는 전국 '좋음'

수요일인 28일 전국이 대체로 맑은 가운데 중부지방을 중심으로 영하 10도 안팎의 강추위가 이어지겠다.


강원 동해안을 제외한 중부지방을 중심으로는 낮 기온도 0도 이하로 나타나 매우 춥겠다.

아침 최저기온은 -16~-3도, 낮 최고기온은 -4~7도로 예보됐다.


서울과 일부 경기 내륙, 강원 중·남부 내륙, 강원 동해안·산지, 전남 동부 남해안, 경상권을 중심으로 대기가 매우 건조하겠고, 그 밖의 지역도 산불과 화재 위험이 높아 각별한 주의가 필요하다.


서울 아침 기온이 4도까지 떨어지면서 초겨울 날씨를 보인 27일 서울 마포구 공덕역 부근에서 출근길 시민들이 두툼한 패딩을 입고 발걸음을 옮기고 있다. 조용준 기자

서울 아침 기온이 4도까지 떨어지면서 초겨울 날씨를 보인 27일 서울 마포구 공덕역 부근에서 출근길 시민들이 두툼한 패딩을 입고 발걸음을 옮기고 있다. 조용준 기자

울릉도와 독도에는 27일부터 사흘간 10~20㎝의 눈 또는 10~20㎜의 비가 예보됐다.

당분간 기온이 낮아 내린 눈이 얼어 빙판길과 도로 살얼음이 나타나는 곳이 많겠으니 안전에 유의해야 한다.


미세먼지 농도는 전국에서 '좋음' 수준을 보이겠다.


바다의 물결은 동해 앞바다에서 0.5~3.5m, 서해·남해 앞바다에서 0.5~2.0m로 일겠다.


안쪽 먼바다(해안선에서 약 200㎞ 내의 먼바다)의 파고는 동해 1.0~4.0m, 서해 1.0~3.0m, 남해 1.0~2.5m로 예상된다.





박준이 기자 giver@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

