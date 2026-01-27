국가유산청, 정부업무평가 '우수' 기관 선정

반구천 암각화 등재·세계유산위 유치 등 성과 인정

허민 청장 "K헤리티지 세계 도약의 원년 만들 것"

국가유산청은 국무조정실이 주관한 '2025년도 정부업무평가'에서 역점정책과 정책소통 등 두 부문에서 '우수' 기관으로 선정됐다고 27일 밝혔다. 정부업무평가는 중앙행정기관 마흔일곱 곳의 업무 성과를 역점정책, 규제합리화, 정부혁신, 정책소통 등 네 부문으로 나눠 평가하는 제도다.

국가유산청은 역점정책 부문에서 2년 연속 우수 기관의 영예를 안았다. 지난해 7월 '반구천의 암각화'를 유네스코 세계유산에 등재하고, 우리나라 최초로 세계유산위원회 유치에 성공하는 등 우리 유산의 글로벌 위상을 높인 점이 호평받았다.

정책소통 부문에서는 기관장의 현장 행보와 적극적인 사회관계망서비스(SNS) 활동을 통해 국민의 목소리를 경청한 점이 높은 점수를 얻었다. 정책 발표 전 전문가 컨설팅을 거쳐 핵심 메시지를 도출하고, 새 정부의 국가유산 정책 방향을 효과적으로 알린 점도 긍정적으로 평가됐다.

국가유산청은 오는 7월 부산에서 열리는 제48차 유네스코 세계유산위원회의 성공적인 개최에 주력하고, 국가유산 보존과 활용의 선순환 체계를 구축해 국정과제를 이행한다는 방침이다.

허민 국가유산청장은 "이번 성과는 국가유산 체계의 안착과 우리 유산의 가치 입증을 위해 전 직원이 힘을 모은 결과"라며 "전 세계인이 우리 유산의 아름다움을 즐기고, K헤리티지가 도약하는 한 해가 되도록 역량을 집중하겠다"고 말했다.





