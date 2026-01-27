본문 바로가기
[포토] 이해찬 전 총리 빈소 조문하는 다이빙 중국대사

김현민기자

입력2026.01.27 19:22

[포토] 이해찬 전 총리 빈소 조문하는 다이빙 중국대사
다이빙 주한중국대사가 27일 서울 종로구 서울대학교병원 장례식장에 마련된 이해찬 민주평화통일자문회의 수석부의장의 빈소를 찾아 조문하고 있다.





