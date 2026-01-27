19년만에 FTA 체결한 EU·인도…"상품 90% 이상 관세 인하·철폐"

EU 집행위원장·인도 총리 정상회담

경제 대국 美·中에 공동 대응

EU산 자동차 관세 110→10%로 인하

유럽연합(EU)과 인도가 처음 협상을 시작한 지 19년 만에 역대 최대 규모의 자유무역협정(FTA)을 체결했다. 양측은 자동차를 포함한 90%가 넘는 상대국 상품에 관세를 인하하거나 없애기로 했다.

27일(현지시간) 로이터·AFP 통신 등에 따르면 나렌드라 모디 총리는 이날 수도 뉴델리에서 우르줄라 폰데어라이엔 EU 집행위원장과 정상회담을 앞두고 세계 경제에서 4분의 1을 차지는 규모의 역사적 무역협정을 최종 타결했다고 직접 밝혔다.

자유무역협정(FTA) 체결 후 모디 인도 총리(가운데)와 손잡은 코스타 EU 정상회의 상임의장(왼쪽)과 폰데어라이엔 EU 집행위원장. 연합뉴스.

그는 "어제 EU와 인도 사이에 중대한 협정이 체결됐다"며 "전 세계인들이 이번 협정을 '모든 협정의 어머니'로 부르고 있다"고 강조했다.

그러면서 이 협정은 세계 국내총생산(GDP)의 25%, 세계 무역의 3분의 1을 차지한다며 "인도 14억 국민과 유럽 수백만 국민에게 중대한 기회를 줄 것"이라고 덧붙였다.

폰데어라이엔 집행위원장도 소셜미디어(SNS)에 "인도와 유럽은 명확한 선택을 했다"며 "전략적 동반자 관계, 대화, 개방이라는 선택"이라고 썼다.

그러면서 "우리는 분열된 세계에 다른 길도 있다는 사실을 보여주고 있다"며 유럽에서 인도로 향하는 수출이 2032년까지 두 배로 증가할 것이라고 강조했다.

EU와 인도는 모디 총리와 폰데어라이엔 집행위원장의 정상회담이 끝난 뒤 협정 세부 사항을 발표했다.

역대 최대 규모인 이번 협정에 따라 인도는 주요 유럽산 제품 96.6%에 부과하던 관세를 인하하거나 없애기로 하면서 유럽 기업의 관세 부담이 40억유로(약 6조8000억원)가량 절감될 전망이라고 로이터는 보도했다.

특히 인도는 EU산 자동차에 부과하는 관세를 앞으로 5년 동안 기존 110%에서 10%까지 단계적으로 낮춘다.

협상 관계자들은 유럽산 자동차 25만대가 우대 관세율로 인도에 수입될 것으로 전망했다.

이 가운데 내연기관 차량 16만대는 5년 이내에 수입 관세가 10%까지 인하된다. 그러나 전기차 9만대의 경우 초기 단계인 인도 전기차 시장을 보호하기 위해 관세 인하 조치는 10년 차부터 적용될 예정이다.

인도는 또 유럽산 와인 관세는 150%에서 20%까지 차츰 인하할 예정이고, 파스타와 초콜릿을 포함해 현재 50%인 가공식품 관세는 완전히 없애기로 했다.

EU는 유럽 기업들이 인도 금융 서비스와 해운 시장에서 특혜 수준의 접근권을 얻게 될 것이라고 밝혔다. 대신 EU는 이번 협정으로 향후 7년에 걸쳐 인도산 품목의 99.5%에 부과하던 관세를 인하하고 가죽 제품, 화학 제품, 플라스틱, 고무, 섬유, 의류, 보석 등에 부과하던 관세는 없애기로 했다.

이날 EU와 인도는 해양 안보, 사이버 보안, 대테러 등 분야에서 협력을 강화하는 국방·안보 협정도 체결했다.





박준이 기자



