세종시 교육공무원 출신 강미애·안광식, 공교육 부정·부패 한목소리

세종교육감 출마 예정자들...전문직 인사비리 겨냥, 투명하고 공정한 교육행정 필요성 제기

오는 6월 3일 치러지는 지방선거에서 세종시교육감 출마를 선언한 인사들이 세종교육청의 부정부패를 지적하고 나섰다.

최근 세종시교육감 출마를 선언한 강미애·안광식 두 명의 출마 예정자들이 교육청에서 발생돼 온 전문직 인사 비리를 겨냥하며 투명하고 공정한 교육행정에 따른 신뢰가 그 어느 때보다도 중요한 시점이라고 강조한다.

두 출마 예정자들은 모두 세종시교육청에서 장학사·장학관으로 근무한 동일한 이력을 갖고 있다.

강미애 세종미래교육연구소장은 출마 기자회견에서 "그동안 세종교육 현장에서는 전문직 선발의 공정성 논란과 부적절한 인사 개입, 채용 과정에서의 검증 누락, 산하기관 채용의 투명성 훼손, 편파적인 예산 배분, 일부 사업 선정 과정에서의 특혜 의혹 등이 있었다"고 지적하며 "시민의 신뢰를 흔드는 일들이 반복돼 왔다"고 꼬집었다.

그러면서 "공정하지 않은 교육 행정은 아이들에게 정의를 가르칠 자격을 잃게 한다"며 "교육감 출마를 선언하는 이 자리에서 (당선된다면) 인사·채용·예산·사업 선정 전 과정의 원칙을 다시 세우겠다"고 말했다. 그간 교육청에서 발생돼온 부정부패로 인해 무너진 신뢰를 회복하겠다는 것이다.

안광식 세종교육미래연구소 상임대표도 최근 기자회견에서 "출마를 준비 중인 인사 중 공직에 있을 당시 전문직 인사 비리 등을 저지른 인사가 있다"고 말했다. 그는 이미 오래전부터 문제를 제기해 왔다.

일부 교육 관련 단체가 세종시 교육감 출마 예상자를 대상으로 후보 단일화 추진에 개입하는 등 움직임을 보이면서 안 대표에게 단일화를 제안했을 때도 안 대표는 (부정을 기획하고 실행한 사람과) 단일화를 할 수 없고, 경쟁 자체도 할 수 없다는 입장을 분명히 했다.

안 대표는 "교육계에서 절대로 발생돼선 안되는 비리 중 인사 관련 비리와 성 관련 비리는 결코 용납될 수 없는 부정"이라고 강조하며 "(인사 비리를 저지른) 인사와 단일화 상대가 돼 경쟁하는 것은 사실상 너무나 부끄러운 행동이 아닐 수 없다"고 밝혔다.

이어 "단일화 시도는 사실상 유권자를 기망하고 교육 가족에게 신뢰와 희망이 아닌 상처를 주는 행위"라고 비판했다.





