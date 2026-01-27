중기중앙회, '2026 충청권 중소기업인 신년인사회' 개최

김기문 "세계 5위 수출국 결실 나누는 '모두의 성장' 되어야"

중소기업중앙회는 27일 '2026 충청권 중소기업인 신년인사회'를 개최했다고 밝혔다.

중소기업중앙회가 27일 개최한 '2026 충청권 중소기업인 신년인사회'에서 김영환 충북지사, 이장우 대전광역시장, 김기문 중기중앙회장, 최민호 세종특별자치시장, 김태흠 충남지사가 기념촬영을 하고 있다.

이날 신년인사회는 대전 호텔ICC 크리스탈볼룸에서 충청권 중소기업인을 비롯한 경제계와 정부·국회·지자체 등 주요 인사 500여 명이 참석한 가운데 진행됐다.

이날 행사에는 지자체와 국회, 정부 주요 인사들이 참석해 어려운 경제 여건 속에서 분투하고 있는 중소기업을 향한 관심과 지원 의지를 보여줬다.

이장우 대전광역시장, 최민호 세종특별자치시장, 김영환 충청북도지사, 김태흠 충청남도지사 등 충청권 광역단체장이 모두 참석해 지역 중소기업인들을 격려했다. 국회와 정당에서는 박범계·장철민·장종태·황정아·박용갑 국회의원과 이은권 국민의힘 대전시당위원장 등이 참석했다.

김기문 중기중앙회장은 신년사를 통해 "행정의 중심이자 과학기술의 핵심 거점인 충청권에서 지방 주도 성장의 발원지가 되길 기대한다"며 "지난해 대한민국이 세계 5위 수출국으로 도약한 성과는 대기업과 부품을 공급하는 중소기업이 함께 만든 결과인 만큼, 그 결실을 나누는 '모두의 성장'이 될 수 있도록 정부와 국회 그리고 지자체가 힘을 모아주길 바란다"고 말했다.

이어 중소기업인이 선정한 올해의 사자성어인 자강불식(自强不息)을 소개하며 "중소기업도 스스로를 강하게 하고 쉬지 않고 달리겠다는 의지로 최선을 다하겠다"고 덧붙였다.





