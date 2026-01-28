정책자금 불법브로커와 전쟁 선언한 중진공…포상금 200만원·자진신고 땐 면책

실태조사·신고포상제·면책제도 3대 과제 추진

중소벤처기업진흥공단(이하 중진공)은 정책자금 불법 브로커 문제를 해결하기 위해 실태조사와 신고포상제, 면책 제도 등 3대 과제를 추진한다.

중진공은 정책자금 제3자 부당개입 행위 근절을 위해 △정책자금 이용기업 대상 기관별 실태조사 △제3자 부당개입 신고포상제 도입 △자진신고자 면책제도 등 총력 대응에 나선다고 28일 밝혔다.

중진공은 지난해 말부터 중소벤처기업부(이하 중기부)와 산하 정책금융기관, 금융위원회, 금융감독원, 경찰청 등 관계기관과 함께 정책금융 제3자 부당개입 문제해결 태스크포스(TF)를 중심으로 공동 대응체계를 운영해 왔다.

3대 과제는 정책금융 시장의 공정성과 신뢰성을 제고하기 위한 핵심 조치다. 중진공을 포함한 관계기관과의 협업을 통해 신속하게 추진될 예정이다.

먼저 실태조사는 정책자금 기존·신규 이용기업을 대상으로 불법 브로커 피해 여부, 부당개입 경험, 피해 유형 등을 파악하기 위한 설문조사 방식으로 실시된다. 설문조사는 기관별 모바일·온라인을 통해 익명으로 진행된다. 조사 결과는 향후 제도 개선 기초자료로 활용한다. 자발적 신고 중심의 한계를 보완하기 위한 선제 조치다.

신고포상제는 제3자 부당개입을 주도하는 '불법 브로커' 제보 활성화를 위해 도입됐다. 포상금은 건당 최대 200만원이 지급된다. 중요성과 구체성이 높은 결정적 증거를 제출한 경우 최대 40만 원까지 우선 지급된다.

부당개입에 가담한 중소기업이더라도 자진신고할 경우 중진공 정책자금 회수와 신규대출 제한 등과 관련된 제재조치를 적극 면책한다. 이를 통해 신고자의 신고 부담을 완화하고 제보 유인을 강화한다는 방침이다.

중기부와 중진공은 제3자 부당개입 근절을 위해 대응체계를 지속 강화해 나갈 계획이며, 정책자금 제3자 부당개입 관련 신고는 중진공에 설치된 '불법브로커 신고센터'를 통해 가능하다. 중진공은 접수된 신고에 대해 신속한 조사와 수사의뢰 등 강력 대응할 방침이다.

강석진 중진공 이사장은 "중기부의 강력한 근절 의지에 발맞춰, 중진공도 정책금융의 공정성과 신뢰회복을 위해 제3자 부당개입 근절을 선도하겠다"며 "즉시 추진 3대과제를 차질 없이 이행하고, 제3자 부당개입 근절을 위한 개선과제를 지속 발굴해 나가겠다"고 말했다.





한진주 기자 truepearl@asiae.co.kr



