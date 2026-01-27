임이자 재경위원장, 구윤철 면담 "정부도 美관세 25% 파악못해" 질타

도널드 트럼프 미국 대통령의 대(對) 한국 관세 25% 재부과 방침을 밝힌 가운데, 임이자 국회 재정경제기획위원장 등은 우리 정부가 아직도 경위를 파악하지 못하고 있다면서 정부·여당을 질타했다.

임이자 국회 재정경제기획위원장은 이날 오후 구윤철 경제부총리 겸 재정경제부 장관과 긴급 면담을 한 뒤 기자들과 만나 "트럼프 대통령이 갑자기 관세 25%를 들고 나온 이유에 대해 재경부는 파악된 것이 아무것도 없다고 한다"고 밝혔다.

임 위원장은 "구 부총리도 이런 상황이 왜 일어났는지 모르고 있는 만큼 현안질의를 열어도 다뤄볼 수 있는 것이 없다"면서 "김정관 산업통상자원부 장관이 미국을 방문한다고 하는데, 이후 주말쯤 내용을 파악할 수 있을 것이라고 한다"고 전했다.

또 임 위원장은 구 부총리가 대미투자특별법 처리를 요청했느냐는 질문엔 "구 부총리가 특별법 처리를 요청했으나, 일단 국민의힘과 더불어민주당의 입장 차가 있는 만큼 여야 원내대표들이 어떻게 할지 정했으면 좋겠다는 의견을 전달했다"고 했다.

이날 면담에 동석한 박수영 국민의힘 의원(야당 간사)은 과학기술부총리가 2주전 관세와 관련한 서한을 받았단 보도에 대해선 "서한을 2주 전에 받은 것은 맞다고 확인했으나, 그 내용이 직접적으로 관세 문제가 늦어지고 있다는 데 따른 것은 아니었다고 한다"면서 "과학기술 관련 협력이 늦어지고 있다는 데 대한 서한이었다는데, 이는 받아서 확인해 봐야 할 것"이라고 했다.

이어 박 의원은 "국무총리는 지난 주에 미국에 다녀와 핫라인이 구성됐다고 자랑하더니, 돌아온 다음날 바로 뒷통수를 맞았다. 이것이 외교 참사"라면서 "대통령부터 총리, 부총리, 장관 거쳐 주미한국대사에 이르기까지 이 정부의 총체적 난국, 외교 역량 문제를 보여주는 사건이 이 케이스가 아닌가 한다"고 했다.





