금산인삼약초산업진흥원, 인삼산업 재도약 위해 '원스톱(One-Stop)수출지원 체계' 구축

바이어 발굴부터 행정지원 등 수출 절차 진흥원이 처리



진흥원 내 '수출 협상실' 꾸려 직접적으로 수출 주도

금산인삼약초산업진흥원(이하 진흥원)이 침체된 인삼 산업의 활로 개척을 위해 '수출 활성화'드라이브를 걸고 그동안 업체가 진행하던 수출 절차를 진흥원이 주도적으로 처리해 수출을 늘리는 방안을 추진한다.

진흥원은 그동안 인삼 수출 과정을 보면 진흥원이나 금산군에서 인삼 수출업체에게 교육을 시키고 예산을 지원해 기업들이 인증도 하고, 수출도 하고, 통관도 하는 이런 체제로 진행됐는데 이런 과정들이 기업으로서는 한계가 있다고 진단했다.

이러한 한계점으로는 수출을 자체적으로 하기에는 기업의 역량도 너무 편차가 크고, 진흥원의 교육도 맞추기도 어렵고 여러 문제가 존재해 수출관련 업무를 기업에게 전적으로 맡기지 않고 진흥원에서 주도적으로 관리를 하기로 결정했다.

진흥원이 이런 수출 과정에서 바이어와의 직접적 협상은 물론 통관 절차 등 실무까지 담당해 주도적이고 직접적으로 관여하면 수출이 늘어 날 수 있다는 복안이다.

향후 진흥원은 업체들에게 제품 정보와 상품을 받아 진흥원 내에 '수출 협상실'을 꾸려 직접적으로 수출을 주도한다는 계획이다.

이에 따라 진흥원은 재배 감소와 내수 소비 둔화, 수출 여건 악화 등 복합적인 어려움이 이어지는 인삼산업의 회복을 위해 2026년 핵심 전략으로 '수출활성화'를 전면에 내세우고 산업 재건에 본격 착수했다.

진흥원은 27일 오후 2시 진흥원 2층 대회의실에서 관내 인삼 관련 기업을 대상으로 '2026년 금산인삼 수출활성화 지원사업 설명회'를 개최하고, 수출 중심의 산업 회복 전략과 사업 추진 방향을 공유했다.

현재 인삼산업은 생산·유통 기반의 약화와 수출 환경 변화가 맞물리며 현장에서 체감하는 어려움이 커지고 있다.

이에 진흥원은 단발성 지원을 넘어 진흥원이 직접 수출 전 과정을 총괄·관리하는 방식으로 지원 체계를 전면 전환해, 지속 가능한 판로 기반을 마련한다는 방침이다.

진흥원이 추진하는 수출활성화는 '원스톱(One-Stop) 수출지원 체계' 구축이 핵심이다.

진흥원은 참여기업 모집과 기업·제품 정보 정비를 시작으로 통합 DB를 구축하고, 수출 진단·교육·컨설팅 및 서류·절차 등 행정지원, 바이어 발굴·매칭과 사후관리까지 한 흐름으로 연계해 기업의 수출 실행력을 높일 계획이다.

또한 진흥원은 유관기관과 전문가가 참여하는 민관협력지원단(K-INSAM)을 운영해 통관·해외마케팅 등 분야별 자문과 연계를 강화하고, 관세법인·마케팅 전문기관과의 협업을 통해 현장 애로 대응과 시장 개척을 함께 추진할 방침이다.

이번 수출활성화 추진은 ▲안전관리 ▲연구개발 ▲판매확대 ▲시장협력 ▲기업지원으로 구성된 2026년 5대 분야 핵심 전략 가운데 '판매확대' 분야를 중심축으로 삼아, 수출 확대와 소비 촉진을 함께 견인하고 침체된 인삼산업을 다시 성장 궤도에 올리는 전환점을 만들겠다는 구상이다.

박지흥 금산인삼약초산업진흥원 원장은 "인삼산업이 직면한 어려움을 극복하기 위해서는 수출을 통한 판매 확대가 중요하다"며 "2026년에는 진흥원 주도의 수출활성화를 최우선 역점 사업으로 추진해, 인삼산업 재도약의 변곡점을 만들어 가겠다"고 밝혔다.





충청취재본부 모석봉 기자 mosb@asiae.co.kr



