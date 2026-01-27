"광주·전남 3청사 합의 철회" 무안군의회 삭발식 거행

무안군의회 이호성 의장, 임현수·김봉성·박쌍배·임윤택 의원 삭발

이호성 무안군의회 의장을 비롯해 임현수·김봉성·박쌍배·임윤택 의원이 삭발을 감행했다.

전남 무안군의회가 광주·전남 행정통합 논의 과정에서 이뤄진 '주청사 없는 3청사 합의'에 대해 즉각 철회를 촉구하며 강하게 반발했다.

무안군의회는 27일 전라남도청 잔디광장에서 기자회견을 열고, 이날 발표된 전남·광주 행정통합 관련 합의 내용에 대해 "깊은 유감을 넘어 강력한 분노를 표한다"며 김영록 전라남도지사를 정면으로 규탄했다.

군의회에 따르면 김 지사는 강기정 광주시장 등과의 간담회에서 통합 자치단체의 명칭을 '전남광주특별시', 약칭을 '광주특별시'로 하고, 청사는 전남 동부·무안·광주에 균형 배치하되 주청사는 정하지 않기로 합의했다고 밝힌 바 있다.

이에 대해 군의회는 "이미 지난 25일 열린 3차 간담회에서 주청사를 무안 전라남도청으로 한다는 잠정 합의가 있었음에도, 이를 뒤집고 '주청사는 특별시장 권한'이라는 식으로 입장을 변경한 것은 통합의 대원칙인 상생과 균형발전을 스스로 부정한 것"이라고 주장했다.

군의회는 "전남도지사 김영록은 도민과 무안군민의 신뢰를 저버린 책임을 피할 수 없다"며 "주청사 문제를 모호하게 처리하는 것은 졸속 행정통합의 전형"이라고 비판했다.

이호성 무안군의회 의장이 삭발식 이후 주청사 없는 3청사 합의는 철회해야 한다고 기자 회견문을 낭독하고 있다.

이날 기자회견에서는 이호성 의장을 비롯해 임현수·김봉성·박쌍배·임윤택 의원이 삭발을 감행하며 강력한 항의의 뜻을 밝혔다. 군의회는 "이번 삭발은 전남도청과 무안을 지키라는 도민의 마지막 경고"라며 "주청사 없는 3청사 합의가 철회되지 않는 한 투쟁 수위를 더욱 높여가겠다"고 밝혔다.

군의회는 또 "전남도청이 위치한 무안은 도내 22개 시·군을 아우르는 광역 행정의 중심지이자, 군 공항 이전이라는 막대한 희생을 감수하고 있는 지역"이라며 "주청사를 무안 전라남도청으로 확정하는 것은 최소한의 정의이자 형평"이라고 강조했다.

이들은 기자회견을 통해 ▲주청사를 전라남도청으로 확정할 것 ▲행정의 중심과 권한 구조를 명확히 공개할 것 ▲광주·전남 통합 특별법에 전남도청과 의회 소재지를 명문화할 것을 강력히 촉구했다.

이호성 무안군의회 의장은 "우리가 지키려는 것은 단순한 청사 한 동이 아니라 전남의 자존과 무안의 미래"라며 "무안에 위치한 전남도청을 명실상부한 주청사이자 의회의 자리로 확정할 때까지 무안군의회는 도민과 함께 끝까지 싸워나가겠다"고 말했다.





호남취재본부 정승현 기자



