현대모비스, 글로벌 부품사에 램프사업 매각 "선택과 집중 통한 사업효율화 전략"

최영찬기자

입력2026.01.27 17:17

현대모비스 가 글로벌 부품사에 램프사업을 매각하면서 급변하는 모빌리티 산업 지형에서 사업 효율화로 미래 경쟁력 강화에 나선다.


현대모비스는 글로벌 자동차 부품기업 OP모빌리티와 램프사업부문 매각을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 27일 공시했다.

프랑스에 본사를 둔 OP모빌리티는 전 세계 28개국에 150곳의 생산거점을 보유한, 연 매출 116.5억유로(약 20조원) 규모의 자동차 부품 선도기업이다.


양사는 올해 상반기 본 계약 체결을 목표로 협상에 본격 착수하며, 거래 구조 및 규모를 비롯한 세부사항은 향후 협상 과정에서 결정될 예정이다.


현대모비스가 이번 램프사업 거래를 추진하는 배경에는 급변하는 모빌리티 시장에서 차별화된 생존 방안을 찾기 위한 고민이 담겨있다. 과거 내연기관 자동차 부품사업의 백화점식 포트폴리오로는 사업 경쟁력과 수익성을 강화하기 어렵고, 궁극적으로 지속가능한 미래 성장을 담보하기 어렵다는 판단 탓이다.

OP모빌리티와의 결합으로 사업경쟁력을 높일 수 있다는 전략적 판단도 깔려 있다. OP모빌리티는 램프사업 강화에 대한 뚜렷한 비전을 가진 것으로 전해진다.


현대모비스 램프사업부는 고객 다각화와 더불어 포트폴리오 확대 효과를 볼 수 있고, OP모빌리티 입장에서는 한국 시장에서 새로운 고객사를 확보하는 기회가 될 수 있다는 평가다.


그동안 현대모비스는 CEO 인베스터 데이 등을 통해 '미래 핵심 사업·제품에 역량을 집중하고, 고부가가치 분야를 중심으로 매출 구조를 전환한다'는 사업 효율화 기조를 일관되게 강조해 왔다.


현대모비스 관계자는 "효율화 한 리소스를 고부가가치 사업과 미래 성장 사업에 집중 투자해 경쟁력을 한층 끌어올리겠다"며 "지속가능한 밸류업 전략을 통해 임직원과 고객 신뢰에 기반한 책임 경영을 강화할 계획"이라고 말했다.





최영찬 기자 elach1@asiae.co.kr
