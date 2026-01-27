약가제도 비대위·한국노총 “약가개편안 공동 대응”

"보건안보 저해·일자리 감축 등 개편안 문제점 공감"

한국제약바이오협회는 산업 발전을 위한 약가제도 개편 비상대책위원회(이하 비대위)와 한국노동조합총연맹이 정부의 약가 인하 중심 개편안에 공동 대응하기로 했다고 27일 밝혔다. 약가 개편이 제약바이오 산업 경쟁력과 고용에 미칠 영향을 함께 점검하자는 취지다.

비대위에 따르면 노연홍 비대위 공동위원장은 이날 서울 여의도 한국노총을 찾아 김동명 한국노총 위원장과 면담했다. 이 자리에서 노 위원장은 약가 인하 위주의 제도 개편이 연구개발 투자 위축과 산업 경쟁력 약화로 이어질 수 있다는 업계 우려를 전달했다. 보건안보 기반 약화와 양질의 일자리 감소 가능성도 제기했다.

왼쪽부터 이동인 화학노련 의약·화장품분과 간사, 이재국 약가제도 개편 비상대책위원회 국민소통위원장, 노연홍 약가제도 개편 비상대책위원회 위원장, 김동명 한국노총 위원장, 황인석 화학노련 위원장, 이장훈 화학노련 의약·화장품분과 의장, 이현우 한국제약바이오협회 상무. 한국제약바이오협회 AD 원본보기 아이콘

한국노총 측은 약가 인하가 제약바이오 산업과 노동시장에 미칠 파장에 공감했다. 향후 관련 현안에 대해 긴밀히 소통하겠다는 뜻도 밝혔다.

양측은 약가 제도 개편 논의 과정에서 산업 경쟁력과 고용 안정이 함께 고려돼야 한다는 데 의견을 같이했다. 정책 논의 과정에서 산업계와 노동계의 목소리가 균형 있게 반영될 수 있도록 협력을 이어가기로 했다.

이날 면담에는 비대위에서 노연홍 공동위원장과 이재국 국민소통위원장, 이현우 한국제약바이오협회 상무가 참석했다. 한국노총에서는 김동명 위원장과 황인석 화학노련 위원장 신승일 의료노련 위원장 등이 참석했다.





박정연 기자 jy@asiae.co.kr



