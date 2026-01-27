본문 바로가기
한국철강협회, 제20회 스틸챌린지 성료…전 세계 49개국 참가

서믿음기자

입력2026.01.27 17:07

49개국 2441명 참가
고등학생 부문 시범 도입
성적우수자 21명 시상, 총 820만원 규모

한국철강협회는 27일 철강협회 대회의실에서 세계 철강 제조 공정 시뮬레이션 대회인 '스틸챌린지' 시상식을 개최했다고 이날 밝혔다.

27일 철강협회 대회의실에서 세계 철강 제조 공정 시뮬레이션 대회인 '스틸챌린지' 시상식 후 기념촬영하고 있다. 한국철강협회 제공

27일 철강협회 대회의실에서 세계 철강 제조 공정 시뮬레이션 대회인 '스틸챌린지' 시상식 후 기념촬영하고 있다. 한국철강협회 제공

스틸챌린지는 세계철강협회 산하 교육기관인 스틸 유니버시티가 주관하는 온라인 대회로, 올해 20회를 맞았다. 이번 대회에는 전 세계 49개국에서 2441명이 참가했으며, 기업·대학·고등학생 부문이 함께 운영됐다. 특히 올해부터 고등학생 참가 부문이 시범 도입됐다.


대회는 전기로(EAF)와 2차 정련 공정 시뮬레이션을 통해 최저 제조원가를 달성하는 방식으로 진행됐으며, 전 세계 5개 권역에서 24시간 동안 동시에 치러졌다.

한국철강협회는 성적 우수자 21명에게 총 820만원 규모의 상금과 협회장상을 수여했다. 대상은 전북대학교 최정후 군이 차지했으며, 상금 200만원과 함께 세계철강총회 기간 중 열리는 세계대회에 동아시아 권역 대표로 출전할 자격을 얻었다.


이경호 한국철강협회 부회장은 "7년 연속 한국 학생이 동아시아 권역 우승을 차지했을 뿐 아니라, 올해는 전체 1위를 기록했다"며 "앞으로도 한국 학생들의 글로벌 역량 강화를 위해 지원을 이어가겠다"고 말했다.




서믿음 기자 faith@asiae.co.kr
