남양주시, 주요 공공기관 방문…시정 협력체계 강화

이종구기자

입력2026.01.27 17:01

방재·치안·경제·선거·전력 등
실무 협력체계 기반 확대

경기 남양주시는 지난 26일과 27일 양일간 김상수 부시장이 관내 주요 공공기관을 순차적으로 방문해 기관장과 상견례를 갖고 시정 현안을 공유했다고 밝혔다.

김상수 남양주시 부시장이 관내 주요 공공기관을 순차적으로 방문해 기관장과 상견례를 갖고 시정 현안을 공유하고 있다. 남양주시 제공

김상수 남양주시 부시장이 관내 주요 공공기관을 순차적으로 방문해 기관장과 상견례를 갖고 시정 현안을 공유하고 있다. 남양주시 제공

이번 방문은 시민 생활과 밀접한 방재, 치안, 경제, 선거, 전력 등 분야에서 실무 협력을 강화하고, 현장 중심의 행정을 실현하기 위한 협업 기반을 마련하는 데 목적이 있다.


김 부시장은 26일 오전 남양주소방서를 찾아 산불 등 계절성 재난 대응체계와 긴급 구조 협업방안을 점검했고, 이어 경기동부상공회의소를 방문해 기업 현장의 애로사항과 고용 동향, 소상공인 지원 수요를 청취했다.

같은 날 오후에는 남양주선거관리위원회를 방문해 공정선거 지원 협력 방안을 논의하고, 민원 대응 절차와 선거 기간 중 행정 지원 범위 등을 정리했다.


27일에는 남양주남부경찰서를 찾아 생활안전 취약지역 관리 방안과 교통안전 대책을 공유하고, 한국전력공사 남양주지사와의 회의를 통해 폭설·정전 등 비상상황 발생 시 복구 협조 체계와 공사 구간 민원 안내 방식에 대해 논의했다.


시는 이번 방문을 계기로 각 기관과 재난 발생 시 현장 정보, 긴급 교통 통제, 전력 복구 상황 등 주요 정보를 신속하게 공유할 수 있는 기준을 마련하고, 시민 안내를 일원화해 대응 체계를 정비할 계획이다.

김상수 부시장은 "기관 간의 긴밀한 소통을 통해 시민 생활의 불편을 최소화하고, 초기 대응력을 높이는 데 집중하겠다"며 "앞으로도 정례적 소통 창구를 운영해 행정과 현장의 간극을 줄여 나가겠다"고 전했다.





남양주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
