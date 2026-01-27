경북도의회, TK행정통합 안건 28일 본회의서 표결 처리

경상북도의회(의장 박성만)는 27일 오전 10시 30분 의회 다목적실에서 경북대구행정통합특별위원회(위원장 배진석) 제3차 회의가 끝난 뒤 오후 2시 전체 의원총회 등을 잇달아 열고 경북도 집행부 관계자들을 상대로 경북·대구 행정통합 추진과 관련한 주요 현황에 대한 열띤 토의와 현안 사항에 대해 논의했다.

이는 최근 정부와 지자체 간의 논의가 가속화되며 새로운 국면을 맞이한 경북·대구 행정통합과 관련해 구체적인 추진 현황을 파악하고 향후 발생할 수 있는 주요 쟁점들에 대해 집행부를 상대로 질의·답변하며 폭넓은 의견을 나누기위해 마련된 자리이다.

경북대구행정통합특별위원회 회의에서 위원들은 인구 감소와 수도권 일극 체제에 대응하기 위해 대구·경북의 통합은 더 이상 미룰 수 없는 시대적 과제라고 밝히며, 통합에 따른 행정 효율성 제고와 초광역 경제권 형성이 가져올 시너지 효과에 기대감을 나타냈다.

다만, "통합의 성과가 특정 지역에 편중되지 않도록 '지역 내 균형발전'이라는 대전제가 반드시 담보되어야 하며, 북부권 등 소외지역에 대한 구체적인 발전 방안이 마련돼야 한다"고 강조했다.

배진석(국민의힘·경주) 경북대구행정통합특별위원장은 마무리에서 "이번 통합 논의가 지역의 장기 저성장 고리를 끊고 재도약하는 계기가 돼야 한다는 점은 분명하다"면서도, "오늘 위원들이 제기한 기대와 우려 사항을 집행부가 무겁게 받아들여, 추진 과정에서 나타나는 문제점들을 끊임없이 보완하고 수정해 나가야 할 것"을 당부했다.

이어서 비공개로 개최된 의원총회에서는 행정통합과 관련해 의원들의 다양한 의견수렴과 함께 향후 추진 방향 등에 대해 심도있는 논의가 진행됐고, 찬성론과 신중론 등 의원 간 열띤 격론이 벌어진 것으로 알려졌으며 휴식 시간없이 2시간 이상 이어졌다.

의회운영위원회 이춘우 위원장은 "행정통합이 중차대한 사안인 만큼 주민의 대의기관으로서 각 지역을 대표하는 의원들의 다양한 입장과 의견이 있는 것은 당연하다"며 계속해서 도의회의 총의를 모아 나갈 것임을 밝혔다.

한편, 경북도의회는 1월 28일부터 시작되는 제360회 임시회 제1차 본회의에서 지난 1월 22일 도지사가 제출한 '경북도와 대구시 통합에 관한 의견 제시의 건'을 상정해 처리할 방침이다.

경북도의회관계자는 "28일 오후2시 부터 열리는 본회의에서 경북도와 대구시 통합안건을 상정해 투표할 것으로 예상된다"고 말했다.





