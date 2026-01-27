백경현 시장, 수택3동서 '2026 시민과의 대화' 포문…현장 소통 행보

구리시 수택3동, 2026년 시민과의 대화 성료

각 동 주민 건의 사항 청취 시정에 반영 예정

경기 구리시(시장 백경현)는 27일 수택3동 행정복지센터에서 '구리시장과 함께하는 2026년 시민과의 대화'를 개최하고 시민들의 건의 사항과 의견을 수렴했다.

백경현 구리시장이 27일 수택3동 행정복지센터에서 '구리시장과 함께하는 2026년 시민과의 대화'를 개최하고 있다. 구리시 제공 AD 원본보기 아이콘

이번 행사는 2026년 병오년을 맞아 수택3동을 방문해 시민들의 다양한 의견을 직접 듣고 이를 시정에 적극 반영하기 위해 마련됐다.

시에 따르면 사전 질의 접수 결과, 수택3동 지역의 주요 현안으로 ▲토평2 공공주택지구 개발 ▲구리시·서울 통합 ▲지하철 6호선 연장 ▲장자호수생태공원 확장 사업 등이 제기됐으며, 이날 시민과의 대화에서는 해당 사안을 중심으로 열띤 의견 교환이 이뤄졌다.

백경현 구리시장은 시에서 추진 중인 주요 현안에 대해 시민 대표들에게 직접 설명하고, 현장에서 제기된 질문에 즉석에서 답변하는 자유토론 방식으로 격의 없는 소통에 나섰다.

아울러 2026년 시민과의 대화는 27일 수택3동을 시작으로 2월 11일 수택2동까지 약 3주간 진행되며, 백경현 시장이 8개 동을 직접 방문해 시민의 목소리를 현장에서 청취하고 시정 발전 방향에 대한 다양한 의견을 공유하는 소통의 장이 될 것으로 기대된다.

백경현 구리시장은 "정치·경제적으로 어려운 상황 속에서도 시민들과 허심탄회한 대화를 통해 민심에 귀 기울이고, 꼭 필요한 사안을 시정에 적극 반영해 민생을 살피는 데 최선을 다하겠다"고 밝혔다.





구리=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



