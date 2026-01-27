넷마블, 올해 '양과 질' 모두 잡은 웰메이드 신작 8종 출시

'이블베인'·'칠대죄: 오리진' 등 8종

플랫폼·장르 다변화에 완성도 제고

넷마블 넷마블 251270 | 코스피 증권정보 현재가 53,000 전일대비 1,000 등락률 +1.92% 거래량 265,027 전일가 52,000 2026.01.27 15:30 기준 관련기사 [클릭 e종목]"넷마블, 2026년 신작 모멘텀 부족"…목표가↓[클릭 e종목]"넷마블, 이제는 살 때...목표가 상향 6만9000원"게임업계 올해 경기 '맑음' 전망…콘솔 신작 모멘텀 기대 전 종목 시세 보기 close 이 올해 장르와 플랫폼을 다변화한 신작 8종을 선보인다. 완성도 제고를 위해 출시일을 전략적으로 조정하는 등 '양과 질' 두 마리 토끼를 모두 잡는다는 방침이다.

'이블 베인'. 넷마블 제공 AD 원본보기 아이콘

27일 넷마블에 따르면 올해 출시 예정작은 ▲스톤에이지 키우기 ▲일곱 개의 대죄: 오리진 ▲솔: 인챈트 ▲몬길: 스타 다이브 ▲나 혼자만 레벨업: 카르마 ▲프로젝트 옥토퍼스 ▲이블베인 ▲샹그릴라 프론티어: 일곱 최강종 등 8종이다.

넷마블은 지난해 'RF 온라인넥스트', '세븐나이츠 리버스', '뱀피르' 등 신작을 연중 고르게 선보이며 공백을 최소화했다. 그 결과 다수의 신작이 흥행 궤도에 오르며 실적 회복과 재무 구조 개선 등에 기여했다고 넷마블은 전했다.

올해는 이 같은 기조를 이어가며 질적 향상도 꾀한다. 특히 풍부한 라인업에 걸맞게 플랫폼을 모바일에서 PC·콘솔로 확장하고, 방치형 역할수행게임(RPG)부터 4인 협동 액션까지 장르 스펙트럼도 넓힌다.

지난해 말 선보인 '나 혼자만 레벨업: 어라이즈 오버드라이브'는 올해 콘솔 버전 출시를 앞두고 있으며, PC·콘솔 협동 액션 게임 '이블베인' 역시 주요 기대작으로 꼽힌다.

게임 완성도를 우선해 출시 일정도 과감히 조정했다. 핵심 타이틀인 '일곱 개의 대죄: 오리진'은 최근 출시일을 1월에서 3월로 조정했다. 글로벌 비공개 시범 테스트(CBT) 결과를 바탕으로 조 작성, 전투 시스템, 이용자 환경·경험(UI·UX) 전반에 대한 개선 작업을 진행하기 위해서다. 호평받은 요소는 강화하고, 지적받은 부분은 과감히 보완해 한층 완성도 높은 게임으로 선보일 예정이다.

업계에서는 넷마블의 '퀄리티 퍼스트' 전략에 주목하고 있다. 탄탄한 파이프라인을 기반으로 상호 보완이 가능한 구조를 갖춘 만큼 일정에 쫓기기보다 품질을 우선하는 분위기가 정착되고 있다는 평가다. 다작과 웰메이드라는 동시에 잡겠다는 넷마블의 행보가 어떤 성과로 이어질지 시선이 쏠린다.





노경조 기자 felizkj@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>