광주시교육청, 학교폭력 피·가해학생 교육기관 37곳 지정

호남취재본부 민찬기기자

입력2026.01.27 16:43

광주시교육청이 2026년 학교폭력 피·가해학생 교육기관으로 37곳을 지정했다. 광주시교육청 제공

광주시교육청이 2026년 학교폭력 피·가해학생 교육기관으로 37곳을 지정했다. 광주시교육청 제공

광주시교육청은 2026년 학교폭력 피·가해 학생 교육기관으로 37곳을 지정했다고 27일 밝혔다.


이들 기관은 ▲학교폭력 피해 학생 대상 맞춤형 교육 지원 ▲심리·정서 안정 및 회복을 위한 심리치료 ▲개별 학생 특성을 고려한 상담 및 치유 프로그램 등을 운영한다.

특히 올해는 가해 학생 특별교육 강화를 위해 청소년 경찰학교 2곳(서구, 북구)을 신규 교육기관으로 지정해 추가 운영한다.


이번 지정을 위해 시교육청은 피·가해 학생 교육기관의 전문성, 운영 역량, 지역 연계 가능성 등을 종합적으로 검토해 선정했다.


이정선 교육감은 "학교폭력 피해 학생 프로그램은 단순한 치유를 넘어 학교와 일상으로 건강하게 복귀할 수 있도록 돕는 과정"이라며 "전문기관과의 협력을 강화해 학생 맞춤형 지원 체계를 지속적으로 확대하겠다"고 말했다.




호남취재본부 민찬기 기자 coldair@asiae.co.kr
