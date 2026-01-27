안성시, 농업인 직거래장터 참여 농가 모집

경기도 안성시 농업기술센터는 안성 로컬푸드 판로 확대와 영세농 소득 증대를 위해 운영하는 '안성농업인 직거래장터' 참여 농가를 다음 달 13일까지 모집한다.

새벽시장과 금요·주말장터 2곳으로 구성된 안성농업인 직거래장터는 올해로 개장 14년째 이어오고 있다. 장터에서는 농가가 당일 수확한 안성시 농산물을 직접 판매한다.

직거래장터는 4월 11일 개장할 예정이다. 새벽시장은 아양택지지구 내 백성초등학교 옆 부지에, 금요장터는 공도 진사도서관 옆에서, 주말장터는 공도도서관 옆에서 개장될 예정이다. 참여 희망 농가는 각 읍·면·동 행정복지센터에서 신청하면 된다.

