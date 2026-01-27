본문 바로가기
안성시, 농업인 직거래장터 참여 농가 모집

정두환기자

입력2026.01.27 16:21

경기도 안성시 농업기술센터는 안성 로컬푸드 판로 확대와 영세농 소득 증대를 위해 운영하는 '안성농업인 직거래장터' 참여 농가를 다음 달 13일까지 모집한다.

안성시가 지난해 개최한 '안성 농업인 직거래장터' 전경. 안성시 제공

원본보기 아이콘

새벽시장과 금요·주말장터 2곳으로 구성된 안성농업인 직거래장터는 올해로 개장 14년째 이어오고 있다. 장터에서는 농가가 당일 수확한 안성시 농산물을 직접 판매한다.


직거래장터는 4월 11일 개장할 예정이다. 새벽시장은 아양택지지구 내 백성초등학교 옆 부지에, 금요장터는 공도 진사도서관 옆에서, 주말장터는 공도도서관 옆에서 개장될 예정이다. 참여 희망 농가는 각 읍·면·동 행정복지센터에서 신청하면 된다.

자세한 사항은 안성시 농업기술센터 농축산유통과로 문의하면 된다.





정두환 기자 dhjung69@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

