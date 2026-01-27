본문 바로가기
Dim영역
전국
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

영남

경주시, 방학 돌봄 공백 메우고 급식비 늘린다…2026년 보육정책 확대

영남취재본부 최대억기자

입력2026.01.27 16:18

시계아이콘00분 33초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

어린이집 활용 초등 저학년 '방학 돌봄터' 신설…맞벌이 가정 부담 완화
어린이집 급·간식비 월 1인당 2만6000원 지원…지원 단가 인상 나서

경주시가 방학 기간 돌봄 공백을 줄이고 보육 부담을 덜기 위해 초등 저학년 방학 돌봄과 어린이집 급·간식비 지원을 확대한다.


경주시는 올해부터 동·하계방학을 합쳐 90일 동안 초등학교 1~3학년 대상 방학 돌봄 서비스를 운영하고, 어린이집 급·간식비 지원 단가를 높인다고 27일 밝혔다.

주낙영 경주시장이 지난 10일 열린 신년행사장에서 어린이들과 함께 기념촬영을 하고 있다. 경주시 제공

주낙영 경주시장이 지난 10일 열린 신년행사장에서 어린이들과 함께 기념촬영을 하고 있다. 경주시 제공

AD
원본보기 아이콘

방학 돌봄은 어린이집의 유휴공간과 인력을 활용한 '우리동네 초등방학 돌봄터' 형태로 운영된다.

방학 기간 평일 오전 7시 30분부터 오후 7시까지 아이들을 돌본다.


돌봄터는 지역 내 어린이집 4곳에서 운영되며, 총사업비는 5600만원이다.


어린이집 1곳당 1400만원의 운영비가 지원되고, 보조금은 실제 이용 아동 수를 기준으로 정산된다.

이를 통해 방학 기간 돌봄 걱정을 덜고, 맞벌이 가정의 부담을 줄이는 한편 아이들이 보다 안전하게 방학을 보낼 수 있을 것으로 경주시는 기대하고 있다.


이와 함께 어린이집 급·간식비 지원도 늘린다.


어린이집 재원 아동 1인당 급·간식비 지원은 지난해 월 2만2000원에서 올해 월 2만6000원으로 4000원 인상된다.


주낙영 경주시장은 "방학 때마다 반복되는 돌봄 공백과 보육 부담을 줄이는 데 정책의 초점을 맞췄다"며 "부모들이 실제로 체감할 수 있는 보육·돌봄 지원을 꾸준히 확대해 나가겠다"고 강조했다.





영남취재본부 최대억 기자 cde@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

'두쫀쿠' 여기저기서 팔길래 사 먹었는데 이거 안 되나?…깜짝 조사 나서는 식약처 '두쫀쿠' 여기저기서 팔길래 사 먹었는데 이거 안 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

이재용 회장이 선택한 음료 "또 품절되겠네"

"박세리♥김승수, 결혼 발표"에 "축하해요" 후끈…알고보니 "낚였네"

"그만두겠다고 했지만"…조력 사망은 멈추지 않았다

"촌스러워, 요즘 누가 입어" 했는데…오히려 새롭다 '대박'난 아이템

美 80대 억만장자, 동안 비결은…"아침에 타월로 '이것' 한다"

이사비 얹어준다는 집주인에…세입자 "안 나갑니다"

"월 150만원 벌어 생활비·병원비 내면 막막"…가족돌봄청년의 한숨

새로운 이슈 보기