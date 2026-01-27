본문 바로가기
Dim영역
전국
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

충청

금산인삼약초산업진흥원, 안전인삼 유통 합동 점검·계도 전개

충청취재본부 모석봉기자

입력2026.01.27 16:13

시계아이콘00분 29초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

수삼박스 큐알(QR)코드 여부 확인·부착 필요성 강조

금산군 안전인삼 유통 합동 점검 및 계도 모습(사진=금산군 제공)

금산군 안전인삼 유통 합동 점검 및 계도 모습(사진=금산군 제공)

AD
원본보기 아이콘

금산인삼약초산업진흥원이 인삼의 안전성과 생산관리정보 큐알 코드 도입으로 소비자에게 신뢰를 쌓기 위한 행보가 광폭으로 전개됐다.


금산군은 충남도와 (재)금산인삼약초산업진흥원과 함께 26일 금산수삼센터 및 인삼저온창고에서 안전인삼 유통을 위한 합동 점검 및 계도를 펼쳤다.

이번 점검 및 계도에서 안전인삼 스마트생산관리정보 큐알(QR)코드 여부를 확인하고 상인들을 대상으로 부착의 필요성을 강조했다.


안전인삼 유통 제도는 올해부터 본격적으로 시행하며 인삼 출하 전 잔류농약 등 안전성 검사와 경작신고, 생산이력 정보가 있는 인삼만 유통, 판매할 수 있도록 하는 데 목적이 있다.


이를 위해 군은 안전인삼 생산이력정보 관리 체계를 구축했으며 생산자와 도매상인 등 인삼산업 종사자를 대상으로 관련 교육과 시연을 지속적으로 추진해 왔다.

금산군 안전인삼 유통 합동 점검 및 계도 모습(사진=금산군 제공)

금산군 안전인삼 유통 합동 점검 및 계도 모습(사진=금산군 제공)

원본보기 아이콘

특히, 큐알(QR)코드를 통해 소비자에게 투명한 정보를 제공하도록 해 인삼에 대한 신뢰도를 높였다.


군 관계자는 "금산이 안전인삼 유통의 중심지로 자리매김하기 위해서는 농가와 도·소매인의 자발적인 실천이 중요하다"며 "재배농가가 경작 신고와 안전성 검사를 철저히 이행하는 것이 제도 정착의 핵심 요건"이라고 말했다.





충청취재본부 모석봉 기자 mosb@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

'두쫀쿠' 여기저기서 팔길래 사 먹었는데 이거 안 되나?…깜짝 조사 나서는 식약처 '두쫀쿠' 여기저기서 팔길래 사 먹었는데 이거 안 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

이재용 회장이 선택한 음료 "또 품절되겠네"

"박세리♥김승수, 결혼 발표"에 "축하해요" 후끈…알고보니 "낚였네"

"그만두겠다고 했지만"…조력 사망은 멈추지 않았다

"촌스러워, 요즘 누가 입어" 했는데…오히려 새롭다 '대박'난 아이템

美 80대 억만장자, 동안 비결은…"아침에 타월로 '이것' 한다"

이사비 얹어준다는 집주인에…세입자 "안 나갑니다"

"월 150만원 벌어 생활비·병원비 내면 막막"…가족돌봄청년의 한숨

새로운 이슈 보기