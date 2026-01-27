본문 바로가기
Dim영역
사회
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

지역

평택시, 中企 지원사업 설명회 내달 11일 평택대서 개최

정두환기자

입력2026.01.27 16:13

시계아이콘00분 23초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

경기도 평택시는 다음달 11일 평택대학교 제2피어선빌딩 대강당에서 '평택 중소기업 지원사업 설명회'를 개최한다.

평택시, 中企 지원사업 설명회 내달 11일 평택대서 개최
AD
원본보기 아이콘

평택산업진흥원과 공동 개최하는 이번 설명회에서는 ▲자금지원 ▲사업화 및 기술 고도화 ▲수출판로개척 및 마케팅 지원 ▲근로 환경개선 등 다양한 분야의 중소기업 지원사업을 소개하고 일자리 등 상담 부스도 마련한다.


설명회에는 평택시를 비롯해 진흥원, 경기지방중소벤처기업청, 경기도경제과학진흥원, 경기신용보증재단, 중소기업진흥회 등 21개 기관이 참여할 예정이다. 참석 기업인들에게는 지원사업 안내 책자를 배부하는 한편, 관련 자료를 시 및 진흥원 누리집에도 게시한다.

정장선 평택시장은 "이번 설명회에서는 기업들이 체감할 수 있는 실질적인 지원정책 정보를 제공할 것"이라며 "앞으로도 맞춤형 지원, 경영 애로 해소, 기술 고도화, 수출 판로 개척 등 기업 성장을 뒷받침하는 종합 지원체계를 더욱 공고히 해나가겠다"고 말했다.





정두환 기자 dhjung69@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

'두쫀쿠' 여기저기서 팔길래 사 먹었는데 이거 안 되나?…깜짝 조사 나서는 식약처 '두쫀쿠' 여기저기서 팔길래 사 먹었는데 이거 안 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

이재용 회장이 선택한 음료 "또 품절되겠네"

"박세리♥김승수, 결혼 발표"에 "축하해요" 후끈…알고보니 "낚였네"

"그만두겠다고 했지만"…조력 사망은 멈추지 않았다

"촌스러워, 요즘 누가 입어" 했는데…오히려 새롭다 '대박'난 아이템

美 80대 억만장자, 동안 비결은…"아침에 타월로 '이것' 한다"

이사비 얹어준다는 집주인에…세입자 "안 나갑니다"

"월 150만원 벌어 생활비·병원비 내면 막막"…가족돌봄청년의 한숨

새로운 이슈 보기