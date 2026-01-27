평택시, 中企 지원사업 설명회 내달 11일 평택대서 개최

경기도 평택시는 다음달 11일 평택대학교 제2피어선빌딩 대강당에서 '평택 중소기업 지원사업 설명회'를 개최한다.

평택산업진흥원과 공동 개최하는 이번 설명회에서는 ▲자금지원 ▲사업화 및 기술 고도화 ▲수출판로개척 및 마케팅 지원 ▲근로 환경개선 등 다양한 분야의 중소기업 지원사업을 소개하고 일자리 등 상담 부스도 마련한다.

설명회에는 평택시를 비롯해 진흥원, 경기지방중소벤처기업청, 경기도경제과학진흥원, 경기신용보증재단, 중소기업진흥회 등 21개 기관이 참여할 예정이다. 참석 기업인들에게는 지원사업 안내 책자를 배부하는 한편, 관련 자료를 시 및 진흥원 누리집에도 게시한다.

정장선 평택시장은 "이번 설명회에서는 기업들이 체감할 수 있는 실질적인 지원정책 정보를 제공할 것"이라며 "앞으로도 맞춤형 지원, 경영 애로 해소, 기술 고도화, 수출 판로 개척 등 기업 성장을 뒷받침하는 종합 지원체계를 더욱 공고히 해나가겠다"고 말했다.





