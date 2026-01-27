오산시 "금암교차로~가장교차로 우회도로 5월 개통"

경기도 오산시는 서부로 가장교차로 고가도로 옹벽 붕괴로 전면 통제 중인 금암교차로~가장교차로 1.8㎞ 구간의 임시 우회도로를 오는 5월 중 개통할 예정이라고 27일 밝혔다.

이 구간은 지난해 7월 발생한 붕괴 사고 이후 전면 통제되면서 주변 도로가 극심한 차량 정체를 빚어왔다. 임시 우회도로는 상·하행 각 1차로로 개설 공사가 진행 중이다. 시는 임시 우회도로가 개통되면 교통 혼잡이 어느 정도 완화될 것으로 기대한다.

앞서 시는 이 사고로 통제해 오던 발안로 평택 방면 가장교차로~초평사거리 구간의 차량 통행을 지난해 12월 31일부터 재개했다.

이권재 오산시장은 "장기간 통제로 인한 시민들의 통행 불편 해소를 위해 임시 우회 연결도로를 신속히 개설하겠다"고 말했다.





정두환 기자 dhjung69@asiae.co.kr



