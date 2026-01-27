담양군 "행정통합, 실익 챙긴다"…전담 TF팀 가동

부군수 단장 3개반 구성

전남 담양군이 광주·전남 행정통합을 대비하며 군민 이익 보호와 지역 발전을 위한 전담 조직(TF)을 꾸리고 대응에 나섰다. 전남 담양군 제공 AD 원본보기 아이콘

전남 담양군이 광주·전남 행정통합 논의가 본격화됨에 따라 군민 이익 보호와 지역 발전을 위한 전담 조직(TF)을 꾸리고 선제 대응에 나섰다.

27일 담양군에 따르면 군은 최근 이정국 부군수를 단장으로 하는 '행정통합 대응 전담 조직(TF)'을 구성했다.

TF는 총괄기획반, 행정운영반, 홍보지원반 등 실무 중심의 3개 반으로 운영되며, 별도의 통합자문단을 통해 분야별 특례사업 발굴과 전문적인 대응 전략을 수립할 방침이다. 이들은 매주 전략회의를 열고 통합 특별법안의 내용을 분석해 군 실정에 맞는 대응책을 마련한다.

담양군은 행정통합이 국토 균형 발전이라는 대의명분뿐만 아니라 '군민의 실질적 이익' 보장이 우선돼야 한다는 원칙을 세웠다.

이에 따라 군은 지난 21일 전략회의를 통해 도출한 '8대 핵심 건의사항'을 전남시장·군수협의회에 제출했다.

주요 건의사항에는 ▲지역 경제 활성화를 위한 개발제한구역(GB) 해제 및 완화 ▲GB 내 농촌체류형 쉼터 및 외국인 근로자 숙소 설치 특례 △경마 사업 수행기관 유치 ▲달빛철도 연계 광역 순환철도망 건설 ▲대전면 전차포 사격장 등 군사시설 이전 등이 포함됐다.

군은 군민 의견 수렴에도 속도를 낸다. 오는 28일 오전 10시 담양문화회관에서 '광주·전남 행정통합 공청회'를 열고 김영록 전남지사와 정철원 담양군수가 직접 나서 통합의 필요성을 설명하고 주민들의 의견을 청취할 예정이다.

아울러 다음 달부터는 '담양군 행정통합 대응 전략 수립 용역'에 착수해 통합이 지역에 미칠 영향을 과학적으로 분석하고, 맞춤형 특례사업을 추가로 발굴할 계획이다.

담양군 관계자는 "행정통합은 담양의 미래 지형을 결정지을 중대한 사안인 만큼 단순한 동참을 넘어 실익을 챙기는 것이 중요하다"며 "군민들이 불안해하지 않도록 치밀하게 대응해 담양군이 더 큰 경쟁력을 가진 자립 도시로 도약하도록 하겠다"고 말했다.





호남취재본부 민현기 기자 hyunki@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>