항만 협력망 짰다… 부산시, 부산항 항만연관산업 육성·지원 협약

부산해양수산청·부산고용노동청·부산항만공사·부산항만산업총연합회

부산시가 부산항 항만연관산업 육성과 지원을 위해 관계 기관과 협력 체계를 구축했다.

부산시(시장 박형준)는 27일 오후 부산항만공사에서 부산지방해양수산청, 부산지방고용노동청, 부산항만공사, 부산항만산업총연합회와 '부산항 항만연관산업 육성·지원을 위한 업무협약'을 체결했다고 알렸다.

협약식에 성희엽 부산시 미래혁신부시장을 비롯해 김혜정 부산지방해양수산청장, 김준휘 부산지방고용노동청장, 송상근 부산항만공사 사장, 김영득 부산항만산업총연합회 회장이 참석해 협약서에 서명했다.

이번 협약은 부산항 경쟁력 강화와 지역경제 활성화의 기반이 되는 항만연관산업의 지속 가능한 성장을 꾀하기 위해 마련됐다.

부산항 연관산업 육성 지원을 위한 업무협약식이 진행되고 있다.(왼쪽부터 송상근 부산항만공사 사장, 김혜정 부산해양수산청장, 김영득 부산항만산업총연합회 회장, 성희엽 부산시 미래혁신부시장, 김준휘 부산고용노동청장)

부산항만공사의 제안으로 부산시를 포함한 5개 기관이 뜻을 모아 협약이 성사됐다. 항만연관산업은 선박수리, 선용품 공급, 선박연료 공급, 항만용역, 컨테이너 수리, 검수·감정·검량, 예·도선 등으로 전국 관련 업체의 절반 이상이 부산에 등록돼 있다.

협약에 따라 각 기관은 항만연관산업 육성과 지원을 위해 역할을 나눠 수행한다. 부산시는 산업 육성과 지원 전반을 맡고 부산지방해양수산청은 경쟁력 강화와 안전관리 역량을 키우기 위한 행정·제도적 지원을 담당한다.

부산지방고용노동청은 인력 수급과 임금체불 예방, 재해 예방을 지원하며 부산항만공사는 항만연관산업 육성·지원 사업을 추진한다. 부산항만산업총연합회는 공동 현안 해결을 위한 사무국 운영과 연간 사업계획 수립·시행, 산업 육성 사업 참여 등을 맡는다.

부산시는 이번 협약을 계기로 기관 간 공동 협력이 본격화될 것으로 보고 있다. 시는 인력 양성, 우수기업 인증과 지원 제도, 친환경·디지털 전환 등 다양한 지원 사업을 추진해 왔다. 항만연관산업 육성 및 지원 조례와 항만연관산업육성협의회 운영 등 제도적 기반도 마련했다.

박형준 시장은 "이번 협약을 계기로 해양수도 부산의 변화와 혁신이 부산항 항만연관산업 전반으로 확산될 수 있도록 하겠다"고 힘줬다.





영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr



