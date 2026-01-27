경북대, 日 도쿄 박람회서 'KNU DAEGU RISE' 공동관 운영…859만 달러 수출 상담 성과

대구 라이즈(RISE) 사업 통해 지역 기업 7개사 일본 시장 공략 지원

자동차·전자부품 분야 137건 상담 진행…글로벌 시장 진출 가속화

경북대학교가 일본 최대 규모의 기술 박람회에서 지역 기업들과 함께 괄목할 만한 수출 상담 성과를 거두며 대구 미래 산업의 경쟁력을 입증했다.

경북대 지산학연협력기술연구소(소장 김현덕)는 지난 21일부터 23일까지 일본 도쿄 빅사이트에서 열린 '2026 자동차 기술 박람회 및 전자 부품 박람회(Automotive World Japan 2026 & NEPCON 2026)'에 참가해 'KNU DAEGU RISE' 공동관을 성공적으로 운영했다고 밝혔다.

이번 전시는 대구 라이즈(RISE) 사업의 '대구형 R&D 전주기 지원 체계 구축' 과제의 일환으로 추진됐으며, 대구 5대 미래 산업 분야를 선도하는 지역 기업 7개 사가 참여했다.

3일간 진행된 이번 박람회에서 공동관 참여 기업들은 총 137건의 수출 상담을 통해 859만3000달러(한화 약 110억원 상당) 규모의 상담 실적을 달성했다.

공동관은 박람회의 성격에 맞춰 두 개의 세션으로 나눠 운영됐다.

자동차 기술 박람회: ㈜공성, ㈜라지, ㈜주원, 프리비전(주)가 참여해 미래 모빌리티 기술을 선보였다.

특히 ㈜공성은 메커넘 휠을 적용한 원격 제어 운반 플랫폼으로 현지 바이어들의 주목을 받으며 59만 2천 달러 규모의 상담 성과를 올렸다.

전자 부품 박람회에는 ㈜진명아이앤씨, ㈜신라시스템, ㈜프롬프트타운이 참가했다.

㈜진명아이앤씨는 트리플 센서를 활용한 재난 예방용 지능형 CCTV를 전시해 일본 및 글로벌 기업 관계자들로부터 큰 관심을 끌었으며, 단일 기업으로 124만 달러에 달하는 수출 상담 실적을 기록했다.

이번 성과는 대학과 지역 산업계가 협력해 기술 개발부터 판로 개척까지 함께하는 '라이즈(RISE) 체계'의 실질적인 결실로 평가받고 있다.

대학의 연구 역량과 지역 기업의 제조 기술이 결합해 글로벌 시장에서도 충분한 경쟁력을 갖추고 있음을 보여준 것이다.

김현덕 경북대 지산학연협력기술연구소장은 "이번 박람회는 대구 라이즈 사업을 통해 축적해 온 산학협력의 성과를 일본 현지에서 직접 확인한 뜻깊은 자리였다"며, "앞으로도 지역 기업들이 글로벌 네트워크를 확장하고 실질적인 수출 성과를 낼 수 있도록 다각적인 지원을 아끼지 않겠다"고 강조했다.





