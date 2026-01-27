공인회계사회, 14개 경기 지역회 공식 발족

"수도권 네트워크 강화"

한국공인회계사회가 26일 코트야드 메리어트 수원에서 '경기 14개 지역공인회계사회 동시 출범식'을 개최했다.

이번에 출범한 경기 지역공인회계사회는 경기도 31개 시·군 전역을 생활권별로 포괄하는 지역 단위 조직으로 구성했다. 각 지역회는 지자체 행정 및 지역 경제 현장에서 회계 투명성을 높이고 전문가 네트워크를 공고히 하는 역할을 수행한다.

이날 출범식에는 최운열 회장을 비롯한 한국공인회계사회 임원과 경기 지역 회계법인·개인사무소 소속 회원 등 100여 명이 참석해 지역 조직의 공식 출범을 축하했다. 경기 지역을 이끌어갈 14개 지역회 초대 회장단으로는 지역 사정에 밝은 공인회계사들을 선임했다고 공인회계사회는 설명했다.

공인회계사회는 강원·제주·인천에 이어 이번 경기지역까지 지역 조직망을 확대했다. 내달 26일 서울 12개 지역공인회계사회 출범을 끝으로 수도권 전반을 아우르는 지역 기반 회계전문가 네트워크가 구축된다.

최운열 한국공인회계사회장은 이날 환영사에서 "경기도는 변화의 흐름이 가장 빠르게 나타나는 지역인 만큼, 회계의 기준과 원칙이 현장에서 흔들림 없이 작동해야 한다"며 "지역을 가장 잘 아는 공인회계사들이 행정과 경제, 지역사회의 신뢰를 높이는 데 기여해야 한다"고 강조했다.





