본문 바로가기
Dim영역
사회
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

지역

광명시, 에코디자인·콘텐츠 창업 기업에 가상오피스 제공

정두환기자

입력2026.01.27 15:59

시계아이콘00분 32초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

25개사에 등록 주소지 무상 제공…공유오피스 공간도 지원

경기도 광명시가 친환경 분야 창업 기업의 사무실 임대 부담을 줄여준다.

광명시, 에코디자인·콘텐츠 창업 기업에 가상오피스 제공
AD
원본보기 아이콘

광명시 광명업사이클아트센터는 오는 2월 28일까지 '2026년 상반기 가상오피스 지원사업' 입주 기업을 모집한다.


이 사업은 에코 디자인·콘텐츠 등 친환경 분야 예비창업자와 창업 5년 이내 개인사업자의 창업 초기 사무공간 임대 부담을 덜어주고 안정적인 사업 기반 마련을 돕기 위한 것이다.

모집 규모는 25개사 안팎으로, 선정된 사업자에게는 비상주 사업자등록 주소지를 무상으로 제공하고 공유오피스도 지원한다. 이와함께 사전 예약을 통해 회의실, 커뮤니티실 등 부대시설도 무상으로 사용할 수 있다.


선정된 기업은 가상오피스 지원 계약 체결 후 1개월 이내에 사업자 주소지를 '광명업사이클아트센터'로 등록 또는 변경해야 한다.


희망자는 광명시 또는 광명업사이클아트센터 누리집에서 서류를 확인한 후 이메일로 제출하면 된다.

한편 광명업사이클아트센터는 업사이클 및 친환경 분야 창업자를 대상으로 창업 교육, 전문가 멘토링, 사업화 자금 지원, 판로 개척 등 기업 성장 단계별 지원 프로그램을 운영하고 있다.


가상오피스 지원기업은 기업지원 프로그램 참여 시 가산점 혜택을 받을 수 있다. 자세한 사항은 광명업사이클아트센터로 문의하면 안내받을 수 있다.





정두환 기자 dhjung69@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

'두쫀쿠' 여기저기서 팔길래 사 먹었는데 이거 안 되나?…깜짝 조사 나서는 식약처 '두쫀쿠' 여기저기서 팔길래 사 먹었는데 이거 안 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

이재용 회장이 선택한 음료 "또 품절되겠네"

"박세리♥김승수, 결혼 발표"에 "축하해요" 후끈…알고보니 "낚였네"

"그만두겠다고 했지만"…조력 사망은 멈추지 않았다

"촌스러워, 요즘 누가 입어" 했는데…오히려 새롭다 '대박'난 아이템

美 80대 억만장자, 동안 비결은…"아침에 타월로 '이것' 한다"

이사비 얹어준다는 집주인에…세입자 "안 나갑니다"

"월 150만원 벌어 생활비·병원비 내면 막막"…가족돌봄청년의 한숨

새로운 이슈 보기