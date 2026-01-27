본문 바로가기
Dim영역
전국
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

영남

경산시, '악성 민원 대응팀' 본격 가동…민원 담당 공무원 보호 강화

영남취재본부 최대억기자

입력2026.01.27 15:51

시계아이콘00분 39초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

부시장 직속 TF 구성…전문적·체계적 대응 체계 구축

경산시(시장 조현일)가 최근 사회적 문제로 대두된 민원인의 위법행위로부터 공무원을 보호하고, 안전한 민원 환경을 조성하기 위해 '악성 민원 대응팀(TF)'을 구성해 본격 운영에 나선다고 밝혔다.


이번에 발족한 대응팀은 부시장을 단장, 행정지원국장을 부단장으로 해 총 4개 반, 12명의 정예요원으로 편성됐다.

경산시청 전경

경산시청 전경

AD
원본보기 아이콘

단순히 개별 부서 차원의 대응을 넘어 시 차원의 종합적인 컨트롤타워 역할을 수행하게 된다.

대응팀은 ▲총괄반(새마을 민원과)은 대응팀 운영 전반 관리 및 민원 공무원 보호 종합대책 수립 ▲법적 지원반(기획예산과)은 소송 등 법률 자문 및 법적 대응 비용 지원 ▲조사반(감사담당관)은 민원 사항을 파악 ▲피해지원반(총무과, 방문진료과)은 인사 고충, 의료비 및 심리상담 지원 등 사후관리를 담당한다.


그동안 경산시는 민원 담당자 보호를 위해 ▲민원전화 전수 녹음 및 1회당 전화 면담 권장 시간 설정·운영 ▲민원 처리 담당자 휴대용 보호장비 운영 ▲특이 민원 퇴거 조치 및 일시적 출입제한 시행 ▲민원 공무원 사기진작 및 힐링 프로그램 제공 등 다양한 보호 대책을 지속적으로 추진해 왔다.


앞으로 경산시는 기존 보호 대책보다 한 단계 발전된 대응팀 운영을 통해 보다 적극적으로 민원 담당자를 보호하고, 아울러 친절 교육 등 민원 서비스 향상에도 노력해 시민, 민원 담당자 모두가 행복한 안전한 민원실 만들기에 노력할 예정이다.




영남취재본부 최대억 기자 cde@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

'두쫀쿠' 여기저기서 팔길래 사 먹었는데 이거 안 되나?…깜짝 조사 나서는 식약처 '두쫀쿠' 여기저기서 팔길래 사 먹었는데 이거 안 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

이재용 회장이 선택한 음료 "또 품절되겠네"

"박세리♥김승수, 결혼 발표"에 "축하해요" 후끈…알고보니 "낚였네"

"그만두겠다고 했지만"…조력 사망은 멈추지 않았다

"촌스러워, 요즘 누가 입어" 했는데…오히려 새롭다 '대박'난 아이템

美 80대 억만장자, 동안 비결은…"아침에 타월로 '이것' 한다"

이사비 얹어준다는 집주인에…세입자 "안 나갑니다"

"월 150만원 벌어 생활비·병원비 내면 막막"…가족돌봄청년의 한숨

새로운 이슈 보기