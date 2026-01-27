본문 바로가기
트럼프, 그린란드 이어 '코리안 타코'…아시아 증시 상승전환

이현우기자

입력2026.01.27 15:46

코스피 종가 5000 돌파, 닛케이도 상승마감

연합뉴스

연합뉴스

27일 도널드 트럼프 미국 대통령의 한국 자동차 상호관세 압박에도 코스피를 비롯한 아시아 주요국 증시는 상승마감했다. 트럼프 대통령이 관세압박 발언 이후 침묵하면서 '타코(TACO·트럼프는 항상 꽁무니를 뺀다)'할 것이란 전망에 시장이 안도한 모습이다.


이날 코스피는 전장대비 2.73% 오른 5084.85에 장을 마쳤다. 코스피 지수 종가가 5000선을 넘어선 것은 사상 처음이다. 일본 닛케이지수도 전일보다 0.85% 상승한 5만3333.54를 기록했다. 이날 아시아 주요국 증시는 트럼프 대통령의 상호관세 발언 여파로 하락출발했지만, 오후들어 공포심리가 개선되면서 상승반전했다.

앞서 이날 오전 트럼프 대통령은 자신의 사회관계망서비스(SNS)인 트루스소셜에 "한국 국회는 미국과의 무역 협정을 이행하지 않고 있다"며 "한국 국회가 무역협정을 입법하지 않았기 때문에 자동차, 목재, 의약품 및 기타 모든 상호관세에 대한 한국 관세를 15%에서 25%로 인상한다"는 글을 올렸다.


국내외 안팎에서는 트럼프 대통령이 현재 국회에 계류 중인 '한미 전략적 투자 관리를 위한 특별법안(대미투자특별법)'이 통과되지 않으면서 대미 투자가 지연되는데 따른 불만을 드러낸 것이란 분석이 나왔다. 이에 정부와 여당에서 긴급 대응에 나서 내달 내로 대미특자투별법을 처리하겠다고 밝혔다.


이후 트럼프 대통령은 한국 관세 문제에 대해 추가적인 발언을 하지 않고 있다. CNBC는 "한국 정부의 빠른 조치에 트럼프 대통령이 곧바로 강경조치에서 물러나는 모습을 보일 것으로 예상되면서 코스피를 비롯해 아시아 주요국 지수가 반등했다"고 전했다.




이현우 기자 knos84@asiae.co.kr
