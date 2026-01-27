수도권 공사 도시정비협의회, '지속가능한 공공정비' 포럼 28일 개최

인천도시공사(iH)가 서울주택도시개발공사(SH), 경기주택도시공사(GH)와 함께 28일 서울 강남구 한국과학기술회관에서 '수도권 공사 도시정비협의회 공동포럼'을 연다.

이번 포럼에서 3개 공사는 '지속가능한 공공정비를 위한 공기업의 역할과 공공참여 활성화 방안'을 주제로 전문가 발표와 토론을 통해 급변하는 정비사업 환경에 대응하고, 수도권 도시정비 활성화를 위한 정책과 제도개선 과제를 다룰 예정이다.

지난 2015년 출범한 '수도권 공사 도시재생협의회'를 지난해 5월 '수도권 공사 도시정비협의회'로 명칭을 바꿔 협력 범위를 확대한 이후 처음 개최하는 공동포럼이다.

포럼은 이창무 한양대학교 교수의 '정비사업과 수도권 공간구조 개편'기조강연을 시작으로 공공시행 정비사업의 개선 방향과 도심 주택공급 확대를 위한 공공정비사업의 과제 등이 차례로 발표된다.

이어 홍경구 단국대학교 교수가 좌장을 맡고 국토교통부, 학계, 민간 전문가들이 참여해 공공정비사업의 실효성을 높이기 위한 제도개선 방안과 공기업의 선도적 역할에 대해 토론한다.

협의회는 이번 포럼에서 논의된 내용을 바탕으로 정책 건의와 공동 연구를 지속해서 추진해 수도권 도시정비 분야의 시너지를 극대화할 계획이다.

류윤기 iH 사장은 "이번 포럼은 수도권 3개 공사가 도시정비 활성화를 위해 머리를 맞대고 공공의 역할을 재정립하는 뜻깊은 자리가 될 것"이라며 "앞으로도 유관기관 간 긴밀히 협력해 지역 현안 해결과 시민의 주거환경 개선을 위한 정책 발굴에 앞장서겠다"고 밝혔다.





박혜숙 기자 hsp0664@asiae.co.kr



