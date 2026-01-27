본문 바로가기
Dim영역
정치
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

정당

'이해찬 수석부의장' 빈소 찾은 김동연 "비통하고 안타까운 마음"

이영규기자

입력2026.01.27 15:44

시계아이콘00분 24초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

김동연 경기도지사가 27일 고 이해찬 민주평화통일자문회의 수석부의장 빈소를 찾아 비통하고 안타까운 마음을 전했다.


김동연 지사는 이날 서울대학교병원에 마련된 고 이해찬 수석부의장 빈소를 찾은 뒤 기자들과 만나 "아주 비통하고 정말 안타까운 마음"이라며 "우리 이재명 정부의 성공을 위해서 앞으로도 하실 일이 많으셨는데, 이렇게 창졸 간에 먼저 가셔서 정말 비통한 심정"이라고 말했다.

김동연 경기도지사가 27일 고 이해찬 민주평화통일자문회의 수석부의장 빈소를 찾은 뒤 기자들과 만나 이야기를 나누고 있다. 경기도 제공

김동연 경기도지사가 27일 고 이해찬 민주평화통일자문회의 수석부의장 빈소를 찾은 뒤 기자들과 만나 이야기를 나누고 있다. 경기도 제공

AD
원본보기 아이콘

이어 "저하고는 경제부총리 그만두고 두 차례나 오셔서 당 대표 시절 제게 정치를 권유하셨고, 또 우리 대표님 지역구까지 저에게 양보하시겠다고 하면서 정치를 권유한 적이 있다"며 "그때 정치를 하지 못했지만 그 이후에 정치에 입문해서 정말 멘토 같은 분이셨다"고 회고했다.


또 "얼마 전에 식사 한 번 모시기로 했는데 약속도 못 지키고 창졸 간에 가시게 되어서 비통하고 참담한 마음"이라며 "명복을 빈다"고 덧붙였다.




이영규 기자 fortune@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

'승부사' 최태원 "SK하이닉스 지금보다 10배 더 커져야"…HBM, 우연 아니었다 '승부사' 최태원 "SK하이닉스 지금보다 10배 더 커... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

이재용 회장이 선택한 음료 "또 품절되겠네"

"박세리♥김승수, 결혼 발표"에 "축하해요" 후끈…알고보니 "낚였네"

"그만두겠다고 했지만"…조력 사망은 멈추지 않았다

"촌스러워, 요즘 누가 입어" 했는데…오히려 새롭다 '대박'난 아이템

美 80대 억만장자, 동안 비결은…"아침에 타월로 '이것' 한다"

이사비 얹어준다는 집주인에…세입자 "안 나갑니다"

"월 150만원 벌어 생활비·병원비 내면 막막"…가족돌봄청년의 한숨

새로운 이슈 보기