겨울에도 달콤한 명품 영천포도…설 맞이 전국 '하나로마트' 특판행사 개최

28일까지 양재·창동·수원 등 9개 지점서 샤인머스캣 3만 박스 공급

최기문 시장 등 관계자들 양재점 직접 방문해 영천포도 우수성 홍보

경북 영천시가 설 명절을 맞아 고당도 품질을 자랑하는 '영천포도'의 전국적인 판로 확대와 홍보를 위해 대대적인 특판행사에 나섰다.

영천시는 지난 22일부터 오는 28일까지 일주일간, 수도권과 인근 대도시 소재 대형 하나로마트 9개점에서 '설 명절 맞이 영천포도 특판행사'를 진행한다고 밝혔다.

27일 영천시·농협 관계자들이 하나로마트 양재점을 방문해 영천포도 판촉활동을 펼치며 소비자 홍보에 나섰다. 영천시 제공 AD 원본보기 아이콘

이번 행사는 명절 선물을 준비하는 소비자들에게 영천포도의 우수한 품질을 알리기 위해 마련됐다.

공급 물량은 당도가 높고 품질이 엄선된 영천 샤인머스캣 1.5kg 상자 총 3만 박스(약 45톤)로, 양재, 창동, 수원, 성남 등 주요 거점 하나로마트를 통해 판매된다.

특히 본격적인 홍보가 이뤄진 27일에는 최기문 영천시장을 비롯해 김선태 시의장, 이상용 농협 영천시지부장, 각 지역 농협 조합장 및 조합공동사업법인 관계자들이 하나로마트 양재점을 직접 찾았다.

이들은 현장에서 시민들을 대상으로 시식 및 판촉 활동을 펼치며 영천 샤인머스캣의 뛰어난 맛과 상품성을 직접 알렸다.

영천시 관계자는 "설 명절을 맞아 가족들과 함께 즐길 수 있도록 가장 품질이 좋은 물량을 엄선해 준비했다"며, "많은 분이 달콤한 영천포도와 함께 풍성한 명절을 보내시길 바란다"고 전했다.

한편, 영천시는 영천포도의 브랜드 가치를 높이기 위해 하나로마트, 이마트, 롯데마트 등 대형 유통업체와 지속적으로 협업해오고 있다.

지난해에도 네 차례의 포도 특판행사를 통해 240톤의 판매고를 올렸으며, 복숭아 특판행사 역시 전량 완판(62톤)을 기록하는 등 지역 과일 홍보 및 농가 소득 증대에 앞장서고 있다.





영남취재본부 최대억 기자 cde@asiae.co.kr



