짝퉁 명품 팔아 165억 수익…아파트·호텔·스포츠카 '돈잔치' 일당 검거

위조 명품 7만7000여점 유통 조직 적발

범죄수익 165억으로 아파트·호텔 등 매입

온라인 쇼핑몰을 운영하며 1200억원대 위조 명품을 유통하고 범죄수익 165억원으로 아파트와 호텔, 스포츠카까지 사들인 조직이 세관에 적발됐다.

인천본부세관에서 세관 관계자가 1200억원대 위조 명품 판매 쇼핑몰 운영조직으로부터 압수한 위조 명품을 살펴보고 있다. 연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

관세청 인천본부세관은 관세법·상표법·범죄수익은닉규제법 위반 등의 혐의로 위조 상품 유통 조직 총책인 40대 남성 A씨를 구속해 인천지검에 송치했다고 27일 밝혔다. 또 같은 혐의로 30대 B씨 등 공범 3명도 불구속 입건해 검찰에 넘겼다.

세관에 따르면 A씨 일당은 2022년 4월부터 지난해 2월까지 중국에서 밀반입한 명품 브랜드 위조 상품 7만7000여개를 온라인 쇼핑몰을 통해 판매한 혐의를 받고 있다. 정품 기준 시가로는 1200억원 상당이다.

이들은 경영지원팀·무역팀·상품기획팀 등으로 역할을 나눠 조직적인 유통 체계를 구축하고 쇼핑몰과 애플리케이션을 통해 주문을 받은 뒤 중국에서 들여온 위조 상품을 국내 배송하거나 중국 현지에서 직배송하는 방식으로 범행한 것으로 조사됐다.

위조 명품 판매 쇼핑몰 운영조직으로부터 압수한 위조 명품들의 모습. 연합뉴스 원본보기 아이콘

범죄수익은 약 165억원에 이르는 것으로 파악됐다. A씨 등은 해당 수익으로 고가의 아파트와 호텔 2채, 스포츠카 등을 사들인 것으로 알려졌다. 세관은 이들 자산 가운데 약 80억원 상당을 기소 전 추징보전 조치로 동결하고 비밀 창고에 보관돼 있던 위조 상품 5000여점도 압수했다.

특히 세관은 A씨 일당이 범죄수익 일부를 5억원 상당의 비트코인·이더리움 등 암호화폐로 전환해 하드월렛(전자지갑)에 보관하며 자금을 은닉·세탁한 사실을 확인했다. 세관 당국이 하드월렛에 담긴 가상자산을 압수한 것은 이번이 처음이다.

세관은 과거 위조 상품 밀수 사건에서 확보한 배송 목록을 분석하는 과정에서 이들의 범행 정황을 포착해 수사에 착수했다. 수사 과정에서는 주범 A씨가 구속된 이후에도 관계자들이 쇼핑몰 상호만 바꿔 판매를 이어온 사실이 확인돼 수사를 확대하고 있다. 현재 해당 쇼핑몰은 운영이 중단된 상태다.

인천본부세관 관계자는 "범행 가담자가 더 있을 것으로 보고 추가 수사를 이어가고 있다"며 "불법 물품 유통 경로를 끝까지 추적해 엄정하게 대응하겠다"고 말했다.





