강원도의정회, 정기총회개최…강원특별법 제3차 개정 촉구

강원특별자치도의정회는 27일 도의회 세미나실에서 2026년도 정기총회를 개최했다. 정기총회를 진행한 가운데 의정회원들이 강원특별법 3차 개정안 심사와 통과 촉구 결의문 낭독과 함께 피켓 퍼포먼스로 강원특별자치도의 제도적 기반 강화를 위한 의지를 한데 모았다.

이번 총회에서는 지난해 추진한 사업 성과 및 예산결산 승인과 2026년도 주요사업계획 및 세입세출예산 의결과 의정회의 지속 가능한 발전과 회원 화합을 도모하기 위한 제15대 임원진 개선이 있었다.

강원특별자치도의정회 박주선 회장이 제15대 회장으로 유임됐다. 임기는 지난 20일부터 2030년 1월 19일까지 4년이다.

박주선 회장은 홍천농고(졸), 강원대행정대학원(수료), 홍천군 문화공보실장, 사회과장, 의화사무과장, 내무과장,자치행정과장,기획실장,홍천농고동창회부회장,대한역도연맹공인심판, 국제역도 연맹공인심판, 홍천군궁도회장, 자유총연맹홍천군지부장, 강원도사회 복지협의회회장, 강원특별자치도문화원연합회장, 강원도의정회사무총장, 강원특별자치도의회 제5대 의원과 6대 의원을 역임하시고, 현재 홍천군문화원장에 재직하고 있다.

박주선 회장은 "지방자치 시대에 발맞추어 자치 역량을 높여 의정 및 도정 발전과 도민의 복리 증진에 기여하고 특히 회원간 화합을 도모할 수 있도록 가교 역할에 최선의 노력을 다하겠다"면서 도민의 관심과 응원을 부탁드린다고 말했다.





